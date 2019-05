Pide Iglesia a AMLO no atacar a la prensa

"¿Para qué necesitamos a la prensa libre? Para entender el mundo y el momento que nos tocó vivir y hacer lo correcto para mejorarlos, por eso, pedimos templanza, prudencia y paciencia. En la medida que el Presidente se serene podrá reconciliar a México con mayor rapidez, como lo ha prometido", sostuvo.

A través del editorial "La prensa debe ser libre", publicado en el semanario religioso Desde la Fe, la Iglesia católica enfatizó en que el mandatario conoce el poder de las palabras y más las suyas, por el cargo que ostenta. "Por eso mismo está obligado a hacer acopio de prudencia, pues quien ataca a la prensa no es un ciudadano común, sino el Presidente de la República que debe representar a todos y evitar las funestas consecuencias del repudio a la prensa libre y crítica", se lee en el texto. La arquidiócesis, encabezada por el arzobispo Carlos Aguiar Retes, consideró que el discurso de López Obrador puede derivar en la desacreditación de los periodistas o causar "odio colectivo" contra los medios de comunicación "por el simple hecho de no estar en línea con su pensamiento o por analizar, criticar y cuestionar sus decisiones".Enfatizó que el periodismo tiene la labor de informar, así como cumplir con la función democrática de ser un contrapeso y dar equilibrio al poder, pues "no son un acompañamiento complaciente o acrítico".