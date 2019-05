Defensa de padre 'Meño' apelará nuevo fallo

EL SIGLO DE TORREÓN

PIEDRAS NEGRAS.- Vanesa Ramírez, abogada particular de Juan Manuel Riojas, consideró que los jueces del Tribunal de Juicio Oral en el caso del padre "Meño", incurrieron en omisiones y no se dio cumplimiento al lineamiento de analizar cada una de las contradicciones que resolvió el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Se va a apelar otra vez, porque no se cumplió con el trabajo de la sala y prácticamente dijeron lo mismo que en septiembre, cuando se dictó fallo. Tomaron simplemente la memoria selectiva de la víctima, lo que le favorecía nada más; lo que alegó la defensa no se valoró, lo peritajes de la defensa no se valoraron", dijo la abogada.

Por ello, señaló que están considerando presentar una queja de responsabilidad administrativa.