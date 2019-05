Piden a AMLO justicia por hijo asesinado

Justicia para su hijo asesinado demandó una familia al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita al municipio de Sabinas.

María Montoya y su marido Agustín Mendoza iniciaron una cruzada contra la apatía de las autoridades y en la búsqueda del asesino de Erick Mendoza Montoya, que era enfermero y murió acuchillado cerca de su casa por un presunto toxicómano.

La madre de la víctima indicó que las autoridades no han investigado el homicidio de su hijo, ocurrido el 30 de noviembre pasado, por lo que decidieron ofrecer una recompensa de 40 mil pesos para detener al homicida.

El presunto autor del crimen fue identificado como Arturo, quien huyó de Múzquiz apoyado por su familia después de los hechos.

“Ya encontramos al asesino, está preso en la prisión de Valverde en Texas, pero la Fiscalía (General del Estado) no nos atiende. Dicen que investigaron cuando les dijimos, pero salieron con que el detenido allá no era Arturo, pero su hermana lo visita cada semana. Es él, pero no quieren hacernos caso para pedir que lo extraditen y lo enjuicien aquí por el homicidio” dijo María Montoya.

El delegado de la FGE en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, se niega a recibirlos, y los denunciantes están cansados de que no se les haga caso, expresó la señora.

Su esposo informó que el acusado se encuentra encerrado en la prisión de Valverde en Del Río Texas pero en poco tiempo lo dejarán en libertad, deportado, pero cruzará a México sin ser identificado.

Ambos padres temen que deportado el presunto homicida, se oculte en territorio mexicano o trate de cruzar otra vez hacia Estados Unidos y quede impune el crimen de cometió.

Por ello decidieron abordar al Presidente de la República en su gira por Sabinas, e informarle de la falta de justicia, y pedirle que intervenga.