Rescate de restos en Pasta de Conchos no es prioritario: alcalde de Saltillo

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el comienzo del rescate de restos en Pasta de Conchos, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, señaló que el tema no es prioritario y contrario a ello el Gobierno Federal debe centrarse en temas actuales.

“Yo no soy experto en la materia, pero después de 11 años, no sé qué tan viable es; lo que sí sé es que no es lo prioritario. Hay temas que el presidente debe de abordar del presente y futuro”, dijo.

Aseguró que es si el presidente realizará una encuesta, este tema sería de las últimas cosas que un coahuilense le haría, pues data de 11 años atrás.

Expresó que el presidente debe empezar a dar resultados en torno a los compromisos que hizo y atender las necesidades principales de las diversas regiones del país.

“Que venga a dejar obras, resultados contundentes, no hablar de un tema de hace 11 años, ni tampoco a regalar el dinero, pues a regalar el dinero cualquiera”, expuso.