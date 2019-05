Apelará defensa del padre 'Meño' nuevo fallo del juicio por omisiones de jueces

Vanesa Ramírez Rodríguez, abogada particular de Juan Manuel Riojas Martínez, consideró que los jueces que conforman el Tribunal de Juicio Oral en el caso del mejor conocido como padre "Meño" incurrieron en omisiones y no se dio cumplimiento al lineamiento de analizar cada una de las contradicciones que resolvió el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza (TSJECZ).

"Se va a apelar otra vez porque no se cumplió con el trabajo de la sala y prácticamente dijeron lo mismo que en septiembre, cuando se dictó fallo. Tomaron simplemente la memoria selectiva de la víctima, lo que le favorecía nada más; lo que alegó la defensa no se valoró, lo peritajes de la defensa no se valoraron", dijo la abogada.