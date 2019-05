Autoriza AMLO compra de antirretrovirales a empresa investigada

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una de las tres empresas acusadas de mantener monopolios en la adjudicación de medicinas en el ISSSTE y en el IMSS es la única que dispone de medicamentos para combatir el VIH en México y que él, por motivos humanitarios, ordenó que se le siga comprando, aunque aseguró que se sigue investigando a la empresa.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno está buscando opciones en el extranjero para comprar estos medicamentos.

"Ahora tenemos lo de las medicinas para el Sida, donde me plantearon de que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos, como se trata de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero. Cuando me plantearon que teníamos que hacer una excepción, porque era un asunto humanitario, yo di la autorización porque me pidieron mi punto de vista".

Exhortó a las farmacéuticas a que actúen con honestidad, "y que no estén queriendo jugar a las vencidas, porque no van a faltar los medicamentos. Los vamos a comprar en cualquier país del mundo, que mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción en la compra de medicamento"

"Los políticos no tiene qué hacer vendiendo medicamentos, ya no va a haber sobornos en la compra de medicamentos, ni en la compra de papel, ni en la compra de alimentos, ni en las obras, ni en nada, se acaba la corrupción y que no quiera presionar de esa manera", agregó.

El 8 de abril, López Obrador ordenó a todo el sector salud federal vetar a las empresas Grupo Fármacos Especializados SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV y Grupo MAYPO de participar en licitaciones o adjudicaciones directas.

Por medio del oficio Presidencia-009/03/20/19, el titular del Ejecutivo ordenó a la Oficial Mayor de Hacienda, maestra Raquel Buenrostro, que de conformidad con la ley se impida la participación de dichas empresas en licitaciones o adjudicaciones directas hasta que se conozca si hubo operaciones de corrupción y tráfico de influencias en las operaciones realizadas con el gobierno federal en la pasada administración.

Ayer jueves, integrantes del Movimiento Nacional de Lucha contra VIH protestaron en Paseo de la Reforma para exigir al gobierno federal que resuelva el desabasto de medicamentos antirretrovirales, que ya se registra en Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Uniformados con pantalón y playera blancos y un moño rojo, unas 50 personas cerraron avenida Paseo de la Reforma durante al menos tres horas, con la intención de ser recibidos por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y tener una respuesta a sus demandas.

Luis Adrián Quiroz, presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del IMSS, afirmó que así como lo hicieron en la década de los 90s, ayer salieron a las calles para pedirle al gobierno una respuesta clara sobre la compra de medicamentos antirretrovirales que afecta a más de 97 mil personas beneficiarias del Seguro Popular.

Y exigió a las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud, como de Hacienda y Crédito Público que se hagan responsables del abasto de fármacos.