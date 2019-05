Regresa alcalde de Monclova perro a un niño

“Gracias al alcalde Alfredo Paredes, por haberme dado el mejor regalo de mi último Día del Niño” dijo el pequeño Luis Hernández al recuperar a su perrito. El pequeño en unas horas se hizo famoso al viralizarse el mensaje de voz que le mandó al presidente municipal pidiéndole ayuda.

El pequeño que es hijo único y que vive en la colonia Cedros, narró que el 30 de abril fue un día muy doloroso al pensar que jamás volvería a ver a su mascota. Explicó que por lo general se encuentra dentro de su domicilio. Sin embargo, ese día se le salió de su casa cuando él dejó la puerta abierta para irse a la escuela al festejo de los niños.

“Me eché la culpa por dejarlo afuera. Me importaba más como me veía para ir al festejo” dijo que al regresar a su casa no encontró a su mascota y se dedicó a buscarlo en el parque, a donde el perro se va cuando logra salir a la calle, sin embargo tampoco estaba en ese lugar.