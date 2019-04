Halconcitos de Garibaldi

Van en bicicletas o en patines, otros solo están en las maquinitas jugando. Son más de diez pequeños, de aproximadamente seis años, los halcones más jóvenes que cuidan la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México.

Se escucha un chiflido. Un joven de 14 años que está en su bicicleta se acerca a un niño y le dice: "Vete a generar". En otras palabras significa: "consigue dinero como sea". Robar en el Metro o afuera de las estaciones para después vender las cosas dentro de las vecindades es la forma en la que los menores obtienen dinero.

Otros son los que integran La Bandita, como los conocen sus vecinos. Son cerca de seis y tienen entre 14 y 16 años, y algunos de ellos, además de vigilar la zona, cuidan a sus hermanos y sobrinos, "pero desde ahí los empiezan a guiar", dice un vecino.

"Les dicen lo que tienen que hacer; por ejemplo, si ven algo 'extraño', tienen que avisar. Si es algo pesado; si un güey está vendiendo por ahí cerca, hay alguien nuevo o a quien puedan asaltar, los grandes van a tantear el terreno. Le tienen que contar a sus hermanos y dependiendo la edad pueden actuar o hablarle a alguien más". Los mayores en ocasiones esperan dentro de las vecindades.

"Los niños se dedican a checar cómo está la plaza, que empieza desde el Museo del Tequila hasta el Elektra. Esa es su zona, los callejones, la Plaza Montero y el mercado San Camilito. Los más chicos están en las maquinitas. Por eso hay muchas para jugar. Si pasas como turista puedes verlos como cualquier otro niño, pero están checando todo el cuadro. De pronto ves que salen de las maquinitas corriendo y agarran sus bicis, pero es porque van a avisar que llegó alguien o a alguien mandaron a llamar".

"Yo tengo sobrinos de esa edad", comenta una de las residentes, "pero ellos se comportan de manera diferente. Aquí hablan con muchas groserías, en ocasiones golpean a las niñas, pero no en una forma de juego. Lo hacen con odio, así son con sus hermanitas o con las vecinitas. Les dicen: 'Tú vete de aquí'. Ellos lo que quieren es llegar con los altos porque aspiran tener algo. Sí van a la escuela, pero no les interesa. Ellos quieren ser como los grandes. Quieren las motos y el dinero".

El 14 de septiembre de 2018, sujetos entraron disfrazados de mariachis con armas largas a la plaza. Seis personas murieron, siete resultaron heridas y los atacantes se dieron a la fuga a bordo de tres motocicletas. Después de mes y medio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) dio a conocer la detención de uno de los participantes de la balacera, y según algunos medios de comunicación, fue La Unión Tepito contra la Fuerza Anti-Unión, los dos grupos criminales que se disputan la venta de droga en la zona.

En dos de los edificios, a un lado de la Casa del Mariachi, "después de que fue la balacera hicieron un cateo y sacaron mucha droga, pero todavía en las noches puedes escuchar camionetas que llegan. Aunque se supone que no deberían de entrar autos, solo entran patrullas, gente con mucho dinero que lleva escoltas".

"Todos saben que cuando llegan las camionetas negras llega alguien pesado o van a bajar mercancía". Los viernes en la noche hay mucho movimiento en la plaza. Los niños cuidan y a veces desde una camioneta negra o un auto los vigilan.

En 2018, el actual secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, habló sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos y mencionó que las organizaciones estiman que hay aproximadamente 460 mil niños halcones.

En diciembre de 2018 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública recibieron una alerta de la presencia de un tambo en el que se encontraba el cadáver de una persona. Según los servicios periciales que realizaron las primeras diligencias, el cuerpo pertenecía a una mujer y fue encontrado en el basurero del mercado de San Camilito, a unas cuadras de la plaza. A finales de diciembre, después de la persecución de un narcomenudista esté se ocultó en un inmueble, lo que llevó a que elementos de la policía a descubrir a un empresario secuestrado en el interior de un vehículo dentro de un estacionamiento público en la calle Cerrada de San Camilito. La víctima tenía una venda en los ojos, estaba amarrada de pies y manos y le habían cortado el dedo de un pie.

Pese al alto grado de violencia, los niños buscan seguir los pasos de sus familiares o vecinos. "Los más grandes son los que ya pueden asaltar. Ya pueden ir a madrear, incluso hay unos que ya cobran piso a los que venden droga, no a los puesteros, a ellos son otros más grandes, porque los que venden droga en la plaza tienen que entregar cuentas. Ellos ya tienen a las personas que les consumen y ellos ya saben qué cantidades deben de llevar. Si no les pagas te buscan hasta tu casa o mandan a los niños de la bicicleta. Sí es la primera vez que compras te la van a vender pero van a investigar quién eres y porque les pediste a ellos justo para que no los vayas a empinar. Si ven que eres como cualquier otro consumidor, pues ya te pueden vender frecuentemente, y si no, pues… sabrá qué te hagan", menciona entre risas una vecina del lugar.

Según la UNICEF en su informe sobre La violencia en las vidas de niños y adolescentes, cada 7 minutos, en el mundo, un adolescente es asesinado en un acto violento. Tan solo "en 2015 la violencia costó las vidas de alrededor de 82 mil adolescentes en todo el mundo, siendo los jóvenes de 15 a 19 años los más vulnerables, ya que tienen tres veces más posibilidades de morir violentamente que los de 10 a 14 años. Además de que en América Latina se encuentran los cinco países con mayores tasas de homicidio entre los adolescentes.

Cuatro meses después del ataque en la Plaza Garibaldi uno de los sobrevivientes de nombre Daniel de 35 años fue baleado afuera de su domicilio en la alcaldía de Venustiano Carranza.

A los menores los hacen participes y cómplices para que desde temprana edad formen parte de grupos delictivos. La corrupción de menores está penada en México con siete a doce años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa y esta alcanzó en la Ciudad de México las 84 carpetas de investigación y a nivel nacional se reportaron 511 en lo que va de 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En un número de la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Elba Cruz y Cruz menciona el concepto de menores infractores y lo sitúa como un grupo que "es el resultado de las influencias del medio social o de sus progenitores, quienes la mayoría de las ocasiones los determinan a incurrir en actividades delictivas y son un síntoma de la existencia de fallas más graves en la estructura social en especial dentro de la familia y el proceso educativo (...) Los menores serán los futuros delincuentes o los futuros hombres de bien, por lo que vale la pena hacer una gran inversión".

Guadalupe no es su verdadero nombre, pero tienen 13 años. Ella pudo salir. Fue víctima de violencia en su casa, su abuela la golpeaba y cuando tenía 11 años estuvo presente en un operativo por narcomenudeo donde arrestaron a su padre y donde también se menciona en la carpeta de investigación que había dos personas en condición de trata laboral. Detuvieron a un grupo, entre ellos algunos menores de edad. Le enseñaron a robar, pero ella no quería. Buscó trabajo en un mercado e iba a la escuela. Sufrió abuso por parte de uno de sus tíos y cuando una noche su abuela no la dejó entrar a su casa optó por quedarse en un plantón que estaba en la calle. Ahora está en un refugio.

"Va a pasar por un proceso de investigación lo cual debería de cumplirse esta semana. Tenía una cédula de desaparición poco antes de que se diera el aviso a las autoridades y con base en eso el día 17 de abril publicaron en las redes sociales de la procuraduría la localización de la niña. También dieron aviso a la familia e iniciaron un proceso de revisión y determinar con quién le corresponde ir: con su familia o a una casa hogar o a otra instancia pensando en que pudiera estar involucrada en la comisión de un delito", menciona la defensora de derechos humanos Mar Cruz.

En el caso de Guadalupe se llevó primero un acompañamiento "como una niña en situación de calle. Una niña que ha vivido violencia y que es víctima. Ahora tenemos que esperar. Lo bueno de esto es que hay una carpeta de investigación de narcomenudeo y trata. ¿Qué edad tenía la niña cuando esto pasó? ¿Tenía 11 años? Y ya está fichada por este sistema y por esa familia. Ellos se convierten en presas sin opción" comenta la activista.

Con la investigación hacia la familia de su padre retirarían la custodia temporalmente de Guadalupe y sus hermanos. "La mayoría de las familias que se dedican a esto no resisten porque no pueden hacer sus negocios ni vivir como lo hacían, entonces, después de dos o tres meses retiran la demanda de custodia y se los entregan al estado".

"No hay prevención que ayude a estos menores y mientras exista impunidad va a seguir prevaleciendo el problema de violencia en este país. Más allá de que sea lucrativo es porque hay impunidad y la demanda de violencia va creciendo y el de la edad va bajando. La violencia crece y para ellos no importa porque pueden hacer lo que quieran. Son impunes y así de difícil es la ruta de los niños en México", comenta la activista y defensora de derechos humanos Mar Cruz.

En su día, los niños quieren que haya paz

Un mundo donde haya paz, donde los niños tengan casa, comida y juguetes, en el que los maestros no falten a clases, donde no exista el bullying y donde los ladrones no asalten o maten a sus papás es un sueño en común de algunos menores de edad entrevistados.

Como cada 30 de abril, este martes se conmemora el Día del niño, pero a sus seis años Lionel es consciente de que muchos niños no lo festejan "porque no tienen dónde vivir o sus papás los abandonaron".

Al igual que su hermano Edwin, de 14 años, Lio no se siente seguro en las calles del país. Aunque le gusta salir a jugar al parque o ir al cine, dice que le da miedo subirse a una combi y que los asalten o los maten. "Hay muchos ladrones que andan robando y matando, eso me da miedo", expresa, y después corre a una resbaladilla.

Edwin cuenta que pasará el Día del Niño en compañía de su familia y prefiere que sea así, "que estemos todos juntos, así me siento seguro y en la calle no, hay mucha inseguridad, se suben a asaltar al transporte".

El alumno de secundaria relata que en enero, por motivo de su cumpleaños, su papá y abuela le regalaron un celular, pero nunca lo lleva a la escuela por temor a que se lo roben o porque compañeros de clase le hagan la maldad de quitárselo.

"No quiero que me asalten o que por hacerme bullying me lo quiten y lo tiren o no sé. Ojalá hubiera un mundo sin golpeadores ni rateros. Hay maestros que sí castigan a los que hacen bullying, pero otros no, sólo hacen como que no ven nada, a veces ni van a clases", lamenta.

Un mundo en paz. Cerca del Palacio Negro de Lecumberri, donde hoy se encuentra el Archivo General de la Nación, Luis Uriel juega con sus dos primas: Arlette y Luz. Ellos pasarán el Día del Niño jugando entre sí, acompañados de su familia y con la esperanza de que les den regalos.

A Luis Uriel le gustaría que los niños no vivan en la calle y que todos los días tengan que comer; también desea que no haya inseguridad.

"El mundo donde quiero vivir es donde haya paz y no haya delincuencia, y donde no vea niños tirados en la calle con hambre o que se escapen de casa porque les pegan", afirma.

Para el niño de nueve años celebrar el 30 de abril es mejor en familia, aunque disfruta de los convivios que se hacen en la escuela, y ahora que sus primas viven en la capital del país le gusta tener con quien jugar.

"Me gusta estar con mis padres y familiares más cercanos, con mis amigos, maestros en la escuela, en los convivios que nos hacen por el Día del Niño. También me gusta jugar con mis primos, por eso quiero un mundo en donde no haya niños de la calle, que sufren porque los abandonaron o que tengan que trabajar desde chiquitos", comenta.

Ante la inseguridad que vive México, Uriel dice que los políticos deberían trabajar y no solo prometer cosas. "Hay políticos muy buenos y otros muy malos que han hecho mucho daño al país y solo se enriquecen. En lugar de hacer eso, ojalá que se pongan a trabajar y cumplan con todas sus promesas", demanda.