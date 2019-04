Enfrentamiento fue una 'acción contundente'

"Es lamentable que haya decesos, pero aquí en Coahuila seguiremos haciendo valer y prevalecer el Estado de Derecho", sostuvo.

El mandatario insistió en que hay que ver el tema "de manera positiva, con mucho cuidado, sin vanagloriarnos de nada, aquí en Coahuila se hace respetar el estado de derecho y seguiremos actuando de manera contundente para evitar que la delincuencia venga a operar a Coahuila".

Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras una serie de investigaciones se determinó que cuatro de las nueve personas abatidas, estaban involucradas en el asesinato de una joven de 18 años ocurrido la semana pasada.

La mujer identificada como Adamaris "N", fue encontrada sin vida y con un impacto de arma de fuego en la cabeza. El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez no especificó si los occisos pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada que en últimas fechas se ha dado a conocer a través de redes sociales, pero comentó que hay una investigación para determinar si estos pertenecían a un grupo radicado en Coahuila o que pretende ingresar al estado.

Márquez informó que las personas que fueron abatidas en el domicilio ubicado en la colonia Loma Linda tenían ocho días operando en el lugar.

Comentó que tras ingresar al domicilio, se aseguró un número importante de armas largas y cargadores, así como chalecos balísticos y un automóvil Sentra.

"La casa donde ocurrió el hecho había sido ocupado unos 8 días antes, no obstante, el domicilio de los occisos no puede ser revelado por la información sensible que está fortaleciendo la carpeta de indagación", dijo. Señaló que hasta el momento seis fallecidos han sido identificados, sin embargo, no reveló edades ni identidades, mientras que tres más siguen sin identificar.

De las seis personas identificadas, una mujer es del estado de San Luis Potosí y otro de Tamaulipas, y el resto de Coahuila. Solo tres cuerpos han sido reclamados por los familiares.

En este contexto, Riquelme dijo que la entidad cuenta con una estrategia permanente y aseguró que "no reacciona, ni actúa bajo sucesos del día a día de manera cotidiana. Coahuila tiene filtros en absolutamente todas las fronteras con Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua y lo seguiremos haciendo y manteniendo".

El gobernador mencionó que lo que sucedió en Saltillo impacta en todo el estado, por lo que la Comarca Lagunera también tendrá sus precauciones.

"Estaremos trabajando, estaremos alertas, pero tiene que ver con una acción cotidiana de la Policía. La Policía de Coahuila, incluyendo las coordinaciones que existen tanto con el Municipio como con la Federación, actúan de manera permanente, no actúan bajo alguna circunstancia que se presente en el día a día, ahorita estamos haciendo exactamente los mismos operativos y tenemos la misma coordinación con el Mando Especial, con la Policía Federal y con la Fiscalía General de la República", concluyó.