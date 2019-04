Coahuila solventará gastos de guarderías

El Gobierno de Coahuila anunció un apoyo emergente para 231 estancias infantiles en la entidad. El apoyo será de 15 millones al mes.

El gobernador Miguel Angel Riquelme indicó que su administración realizará un esfuerzo transversal, para implementar el Programa de Apoyo Emergente a Estancias Infantiles en solidaridad con los padres y madres de familia trabajadoras.

"Las estancias representaban seguridad para las madres trabajadoras", expresó.

La mañana del viernes, en Palacio de Gobierno se realizó la firma del convenio que entrará en vigor a partir de mayo.

"Es un esfuerzo económico adicional para apoyar a las y los propietarios de 231 estancias infantiles, que a diciembre albergaban a ocho mil 500 menores de entre uno y cuatro años, y de uno a seis años con alguna discapacidad", se indicó.

Comentó que serán contribuciones adicionales a las de los padres de familia, pero si detectan casos en donde los beneficiarios carezcan de recursos para sus pagos, se complementarán con la contribución estatal.

"Coahuila está comprometido con el bienestar de las familias, por lo que se trabajará simultáneamente con las secretarías de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), Educación y Salud, así como con el DIF Coahuila y los ayuntamientos para garantizar la operación de las guarderías", se indicó.

Abundó en su mensaje que un padre de familia tiene la necesidad de llevar a su hijo a la guardería, pero también necesidades económicas con deudas propias, y por eso tenemos que centrarnos en la realidad de nuestro país… no dudo que en alguna (guardería) no se hicieron las cosas como debiera, pero por una no la van a llevar todas, consideró.

En la ceremonia, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Saracho Navarro, citó que dueños de estancias infantiles y padres de familia se unieron para buscar y encontrar el respaldo gubernamental y legislativo para mantener su operación.

A nombre de los beneficiarios, Ana Karen Botello Soto, representante de estancias infantiles de La Laguna, destacó la solidaridad del Gobernador y de su Administración para que las estancias continúen con su labor.

Al evento asistió Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaria de Infraestructura, y las representantes de empresas infantiles de La Laguna, Verónica Rodríguez Soto, y de la Región Sureste, María de Jesús Rodríguez Jaramillo.