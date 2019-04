Niegan presentación de Banda El Recodo en San Lázaro

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, sí solicitó autorización para una presentación de la Banda El Recodo” en San Lázaro el 30 de abril, pero no fue autorizada por la Mesa Directiva del órgano legislativo.

El legislador aseguró que el grupo musical no iría para dar un concierto en San Lázaro, sino para recibir un reconocimiento por su 80 aniversario durante la muestra gastronómica de Sinaloa.

“No es un concierto como tal. Si es que llegan a venir será para que les entreguemos, ellos nos estaban confirmando la fecha, para que se les entregara el reconocimiento”, expresó.

Luego de la controversia generada por un supuesto concierto que daría la Banda El Recodo, el legislador aclaró que no habrá escenario, ni es fiesta de fin de periodo.

Dijo desconocer si acudirían todos o sólo los representantes de la banda a recibir el reconocimiento, “es obvio que no van a poder tocar así, y si no hay condiciones, quizá con un escenario y con equipos y audio y todo eso, pues no sabemos”.

Afirmó que lo que es un hecho es la muestra gastronómica de Sinaloa, “su expresión cultural y dentro de eso viene la expresión cultural musical y que además los representantes más importantes del estado pues evidentemente son Banda El Recodo”.

Expresó que la idea es que ellos puedan venir, “que se les entregue el reconocimiento, me imagino que va a ser entregado por la Junta de Coordinación Política, entonces, para que quede claro y que no es una fiesta, no es un concierto, ni estamos festejando que terminamos" el período ordinario.

Al respecto el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reiteró que una presentación musical de la Banda El Recodo no tiene autorización para realizarse dentro del recinto legislativo de San Lázaro.

Aclaró que la Presidencia de la Mesa Directiva no tuvo inconveniente en la realización de una muestra gastronómica, la cual fue solicitada por legisladores de las comisiones de Cultura y Pesca de este órgano legislativo.

Sin embargo, sostuvo que aunque las comisiones en comento así lo solicitaron la Presidencia de la Cámara de Diputados, en consulta con integrantes de la Mesa Directiva, no sólo no autorizó, sino que negó el permiso para que se realizara la presentación del grupo musical.

Asimismo, detalló que la Presidencia de la Cámara de Diputados fundamentó su negativa en consulta con la Secretaría General y otras instancias de San Lázaro, los cuales consideraron igualmente improcedente la presentación.