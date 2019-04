Samuel García presenta amparo contra memorándum de reforma educativa

El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a nombre de una madre de familia, presentó una solicitud de amparo contra el memorándum que circuló el presidente Andrés Manuel López Obrador, a diversas dependencias federales, para que dejen sin efecto la reforma educativa aprobada en 2013.

El también dirigente estatal de MC, dijo que le resultó fácil encontrar una madre de familia que estuviera dispuesta a poner un alto al mandatario, ya que él, como senador, no podría promover el recurso. Afirmó que al pretender que las secretarías de Gobernación, Hacienda y Educación dejen de aplicar la ley, López Obrador estaría incurriendo en un delito y podría ser sometido a juicio político.

"Desgraciadamente esto no muestra dos posibilidades, las dos muy graves, que de plano nuestro presidente no conoce de creación de leyes y de Estado de Derecho, por eso él cree que con un memorándum, de un plumazo puede desconocer una reforma Constitucional; o igual de grave, lo sabe y no le importa, y esto lo convierte en un dictador y autoritario", expresó el emecista.

García Sepúlveda dijo que presuntamente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados será discutido el lunes en el Senado, pero hasta este viernes ni siquiera había sido circulado el documento ni se ha sido visto en comisiones.

Cuestionó el senador de Movimiento Ciudadano, cuál es la prisa del presidente en pretender derogar "de un plumazo" la reforma educativa, cuando todavía ni se da el primer paso que es su aprobación por ambas cámaras del Congreso de la Unión, y después al menos la mitad más uno de las legislaturas de los estados, además de elaborar las leyes secundarias.

García Sepúlveda señaló que es un "pésimo síntoma" que el presidente afirme que cuando algo es justo, está por encima de la ley, de modo que con un memorándum puede comprar pipas ilegales, con base a consultas patito puede hacer o quitar aeropuertos como el de Texcoco, o que el Tren Maya, "lo ponga a consideración de la madre naturaleza".

Expresó el senador de MC que le ve muchas posibilidades de que un juez de distrito obligue al presidente a suspender su memorándum. "Lo que más lamenta Samuel García -dijo el mismo-, es por qué lo haces con la educación, es un tema irreductible, con el que no se puede jugar".

Comentó: "Yo no entiendo su falta de paciencia, los tiempos o le ha de tener tanto miedo al SNTE, porque pasó por alto el artículo 49 Constitucional que establece que estamos divididos en tres poderes y el encargado de hacer y eliminar leyes somos el Legislativo, no el Presidente".

Asimismo, dijo García Sepúlveda, el presidente "viola el 16 Constitucional que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; y que no salga a decir que era un memo interno, porque hay jurisprudencia que establece que aún las circulares internas del Ejecutivo crean efectos legales y son impugnables".