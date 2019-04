Luego de que una familia denunciara que un bebé no nato se encontraba extraviado en una clínica de Saltillo, este fue localizado en el área de patología. No obstante, aún restará determinar si éste será entregado no a la familia, debido a las semanas de gestación con las que contaba al momento de ser expulsado.

El pasado miércoles se difundió que luego de que una mujer tuviera un aborto espontaneo, el cuerpo del feto fue extraviado por personal de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo a la madre de la afectada, fue tras el deceso, que el personal del turno de la mañana presionó a la familia para contratar el servicio funerario, sin embargo, al contar con éste, el cuerpo del producto ya no se encontraba en el anfiteatro. Ver más: Localizan feto extraviado en clínica 1 en Saltillo