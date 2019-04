'Aventurada' la propuesta de AMLO

Como algo "aventurado", calificaron especialistas en seguridad consultados por lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en seis meses bajarán los niveles de inseguridad, y aseguraron que debe replantear su estrategia o de lo contrario la situación no mejorará en ese lapso.

Alejandro Hope, experto en seguridad, comentó que la promesa del presidente no es viable.

"Es un dicho aventurado, por tres razones: la primera es que la temporada que sigue, por cifras de años pasados, nos dicen que el homicidio aumenta en verano; segunda, la Guardia Nacional no va a estar lista en seis meses y, por último, en los programas sociales que existen, pues vemos que los recursos no van a personas que sean vulnerables de cometer delitos violentos a corto plazo", aseguró.

Enfatizó que aun con la operación de la Guardia Nacional no se verán resultados inmediatos, "porque esta requerirá de un amplio trabajo institucional, además de que los elementos con los que contará son los que están en las calles en la actualidad".

Jorge Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana especializado en temas de seguridad, afirmó que el presidente, "al darse cuenta de que no disminuyó la violencia en los primeros días de su mandato, está comprando más tiempo, pero si no cambia su estrategia pasarán otros seis meses y hará lo mismo, saldrá a poner un pretexto de por qué no logró disminuir la inseguridad. Lo que dijo hoy [ayer lunes] en su conferencia es aventurado, no puede asegurar algo sin decir cómo lo hará".

Comentó que el equipo de seguridad del mandatario debe dar a conocer las acciones concretas que realizará para reducir la inseguridad y no solo establecer plazos.

"No se trata de mirar el pasado y señalar errores. Cuando se postuló como candidato a la presidencia sabía lo que había en el país; lo que tiene que hacer es informar a la ciudadanía, que diga qué despliegues harán, qué coordinación existirá con los estados y cuál será la inteligencia en materia de seguridad social y pública, pero que no ande poniendo fechas límite como paliativo", indicó.

Según José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la administración de López Obrador debe intervenir en la guerra que existe entre los cárteles de droga, no puede solo poner plazos; además, coincidió con Alejandro Hope sobre la importancia de crear una política dirigida exclusivamente a la reducción de homicidios.

"Es aventurado y arriesgado salir a prometer que en tanto tiempo bajará la inseguridad. Primero debe replantear su estrategia en materia de seguridad, si no, pasarán otros seis meses y saldrá a ponernos un pretexto", afirmó.