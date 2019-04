Guardia Nacional no resolverá crisis de desaparecidos: CMDPDH

México tiene que pedir ayuda y cooperación para la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas, a fin de establecer un mecanismo internacional para combatir la impunidad, aseveró José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, quien descartó que la Guardia Nacional vaya a dar resultados ante ese problema.

"Lo que tienen que hacer es buscar la cooperación internacional de países donde hayan logrado hacer políticas de búsqueda efectivas, y en donde hayan llevado a la cárcel a funcionarios públicos que han estado involucrados en cualquier forma de participación para que realmente sea una política que vaya a dar resultados distintos", planteó el titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En entrevista con Notimex, externó sus dudas de que el gobierno de la Cuarta Transformación sea capaz de poner un alto a las desapariciones, pues no basta con cambiarle el nombre a la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora llamarla Fiscalía General de la República (FGR) y creer que con ello va a hacer su trabajo de una manera distinta.

"Lo que le hemos dicho, aunque suene un poco extraño, es que nosotros los mexicanos nunca hemos aprendido a investigar delitos de estas dimensiones y nunca se han establecido políticas de búsqueda del número de personas como las que actualmente están desaparecidas", más de 40 mil, acotó.

Si realmente quieren hacer las cosas distintas, insistió, deben dejar de creer que los fiscales de los estados van a hacer su trabajo por el hecho de que hay un nuevo presidente en México, y dejar de creer que por qué la PGR ahora es Fiscalía se modificará la manera de hacer las cosas.

Indicó que con ello, el mensaje que está mandando la Cuarta Transformación es que con las mismas personas e instituciones se van a hacer las cosas distintas y "la verdad es que ya tenemos muchos años, los que nos dedicamos a esto, dándonos cuenta que todos los gobiernos o cuando llegan hacen la misma promesa".

Pero, añadió, no es así, "lo que tienen que hacer es pedir la cooperación para la búsqueda de las más de 40 mil personas, no solo de los 43, y buscar la cooperación internacional para establecer en México un mecanismo internacional para combatir la impunidad".

En ese sentido, recalcó, es necesario que "nos ayuden aprender cómo hacer investigaciones complejas para llevar a la cárcel a los más altos responsables que han permitido que el país se encuentre en esta situación tan crítica".

El titular de dicho organismo coincidió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en que la desaparición de personas en México no se ha detenido, y adjudicó el hecho a que las instituciones encargadas de la investigación de delitos no están haciendo su trabajo, no existen políticas adecuadas de búsqueda y localización de personas desaparecidas y, sobre todo "porque estamos viviendo en absoluta impunidad".

José Antonio Guevara tampoco le dio ningún voto de confianza a la recién creada Guardia Nacional, para acabar con las desapariciones en el país.

"Veo difícil que la misma receta que nos han dado los dos últimos sexenios de poner a los militares en tareas de seguridad publica vaya a dar un resultado distinto por el hecho de que le pusieron otro nombre diferente a la institución", precisó.

"No le doy ningún voto de confianza a una institución que se ha caracterizado por asesinar personas, torturar y desaparecer, sino depuran a las Fuerzas Armadas de todos aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en crímenes, están depositando en las mismas manos criminales la dizque nueva política de seguridad", advirtió.

Aseguró que en México es más fácil que una persona decida desaparecer a otra por el hecho de que nadie lo va a investigar; tiene la certeza de que nadie lo va a encontrar responsable.

Consideró que si se analiza la información de los casos de desaparición forzada, que son los más fáciles de documentar porque hay servidores públicos involucrados, y en algunas ocasiones está probada por la propia CNDH, como las desapariciones de la época denominada "guerra sucia", en donde existen indicios de quienes fueron los militares involucrados.

Sin embargo, señaló, no se hizo nada para investigarlos y prevenir que en el futuro volvieran a suceder eventos de esa naturaleza.

Esos militares, comentó, luego formaron parte de los mandos de operaciones en donde se volvió a fomentar este tipo de práctica, como en el conflicto zapatista y la guerra contrainsurgente de los años 90´s en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y en la lucha contra las drogas de 2006.

Ellos, planteó, estuvieron en las calles y siguieron practicando desapariciones y hasta ahora, "no hay responsables en la cárcel".

Por ello, subrayó que el mensaje que manda la FGR y las fiscalías de los estados es "tú desaparece, porque aquí te aseguramos que no va a pasar nada".