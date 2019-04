Rechaza AMLO reforzar su seguridad tras amenazas

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador descartó de nueva cuenta reforzar su seguridad personal luego de que el cártel Santa Rosa de Lima le lanzara una segunda amenaza a través de una manta, la semana pasada.

"No, no el que lucha por la justicia no tiene nada que temer...", respondió el mandatario a pregunta expresa.

En conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, donde realiza una gira de trabajo, el mandatario aseguró que la transformación del país "va y no habrá ningún paso atrás".

"No soy cobarde", dijo.

Acompañado del gabinete de seguridad, integrado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Durán; Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, López Obrador afirmó que su gobierno lleva prisa en cambiar la situación que padece el país.

"Llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento pero llevamos prisa para transformar a México vamos a acabar con la impunidad. Va a haber justicia y tranquilidad, me canso ganso", indicó.