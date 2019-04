Llamas consumen 54 mil hectáreas

Levantar tres cuerpos calcinados luego de un incendio en el municipio de Tingüindín, Michoacán, es la experiencia "más amarga" para Óscar Hernández durante 20 años de trayectoria como combatiente de estos siniestros.

Un cerillo prendió la chispa para que se quemara un terreno donde buscaban sembrar aguacates. Aunque han pasado cuatro años desde ese incidente, Óscar no ha podido olvidar cómo sacó los restos de estas tres personas -el papá, de 57 años; el hijo, de 25, y el sobrino, de 27- consumidas por el fuego.

"Esta gente hizo un ataque inicial, obviamente sin estar debidamente capacitados y sin equipos de protección, porque eran los dueños del terreno. Tomaron una mala decisión de meterse a combatir sin haber monitoreado el comportamiento del fuego. Lamentablemente perdieron la vida", dijo.

Óscar se considera un "héroe anónimo", puesto que pocas veces se visibiliza la labor de los combatientes de incendios. Llamó a la población a "ser respetuosa" con el fuego para evitar que se salga de control y consuma hectáreas de vegetación, así como vidas.

Desde enero hasta el 11 de abril, se han registrado 2 mil 538 incendios forestales, los cuales han afectado 54 mil 253 hectáreas; la agricultura es la principal causa de estos siniestros, indicó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

En entrevista Eduardo Cruz, gerente nacional de Manejo de Fuego de la Conafor, comentó que la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala son las entidades en las que mayor número de incendios se han registrado.

Detalló que entre los siniestros más devastadores de este año están el ocurrido en el municipio de Las Vigas, en Veracruz, que consumió 850 hectáreas; el registrado en el Área Natural Protegida (ANP) de La Primavera, en Jalisco, el cual afectó mil 900 hectáreas; así como en la reserva de El Triunfo, Chiapas, con 135 hectáreas que han resultado dañadas.

Resaltó que en promedio los incendios forestales tardan dos horas en ser controlados, aunque depende de la accesibilidad a la zona, como en El Triunfo, donde debido a la superficie irregular los combatientes tardaron entre tres y cinco horas para llegar.

Explicó que el número de incendios forestales registrados en lo que va del año es 33% menor a lo registrado en los dos años anteriores. En 2018 hasta esta misma fecha se habían contabilizado 3 mil 700 y en 2017 se reportaron 4 mil 700.

El funcionario advirtió que de las 54 mil 253 hectáreas afectadas, 95% corresponde a pastos y arbustos, mientras que sólo 5.1% es de arbolado adulto o reforestación.

Las actividades agrícolas son la principal causa de estos siniestros, puesto que los productores agrícolas utilizan el fuego para "limpiar" el terreno, a fin de prepararlo para la siembra; sin embargo, la mayor parte de las ocasiones las llamas se descontrolan y abarcan más territorio. Otras causas son las fogatas de los visitantes que acuden a las zonas boscosas y que de manera accidental incendian el terreno.

"Entre 97% y 98% de los incendios en nuestro país son por una actividad humana. El principal factor son las actividades agrícolas, la preparación de los terrenos para la siembra y las áreas colindantes con los bosques para el alimento del ganado", dijo.

Alertó que abril y mayo son los meses más críticos de la temporada de incendios, la cual termina en el mes de junio con las lluvias, por lo que pidió a la población evitar prender fogatas y cocinar alimentos como carne, así como no tirar colillas de cigarros.

Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, comentó que cada año los incendios forestales son más intensos y severos debido al cambio climático, por lo que el comportamiento de estos siniestros es más "errático"; consideró que para el actual gobierno no es una prioridad atender estos fenómenos, puesto que no hay una estrategia integral no sólo para combatirlos, sino tampoco para prevenirlos.

"El fuego no es prioridad, por falta de entendimiento de lo que implica, es necesario que el gobierno considere los incendios forestales como un tema de seguridad nacional, puesto que se debe asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas. Debemos centrar la protección del medio ambiente como eje fundamental del desarrollo del país", afirmó.

Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, resaltó que se necesitan fortalecer las capacidades de las comunidades para el combate de estos siniestros, puesto que los recursos de las instituciones son "insuficientes" para atender estas contingencias.

"Debe desarrollarse una estrategia que incluya a las comunidades que habitan las zonas forestales, para capacitarlas, puesto que son territorios muy grandes y las instituciones no tienen la capacidad para hacer un manejo preventivo", apuntó.

Resaltó que mucho antes de que suceda un evento de este tipo, la población debe estar enterada de las acciones que debe realizar, a fin de prevenir pérdidas humanas. "La mejor herramienta para combatir los incendios forestales es fortalecer los ejidos", dijo.