Sindicato de UAM retoma casetas

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) tomaron nuevamente las casetas de las principales salidas de la Ciudad de México y se retiraron alrededor de las 16:00 horas de este sábado.

Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM, comentó que durante el comité de huelga del viernes pasado se acordó ir a las casetas de Tepotzotlán, México-Puebla y México-Cuernavaca, aunque sin impedir el paso. Agregó que sólo piden una "cooperación voluntaria" a los choferes.

"El paso estaba liberado, sólo se pidió una cooperación, pero no estábamos obstruyendo el paso", dijo.

Los sindicalizados arribaron a las casetas poco antes de las 5:00 horas. Entregaron un volante a los automovilistas en el que explicaban sus demandas, como la del aumento salarial de 20% y los motivos por los que decidieron estallar en huelga desde el pasado 1 de febrero.

Dorantes detalló que ayer se encontraban en sesión la comisión negociadora del sindicato, para evaluar las propuestas que les hizo la UAM en la última mesa conciliatoria, a fin de elaborar un documento que presentarán el próximo lunes en el siguiente encuentro convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para solucionar el conflicto que ha dejado sin clases a más de 58 mil alumnos.

El jueves pasado, Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, aseguró que no pueden acceder al incremento salarial, debido a que no se pueden modificar las partidas presupuestales, por lo que no es una solución para terminar con el conflicto que hoy suma 77 días.

Reconoció que existe un rezago salarial en la universidad, por lo que han hecho propuestas para darle una solución gradual, pero han sido rechazadas por la organización sindical. "La Universidad está haciendo su mayor esfuerzo para que el actual conflicto se resuelva", dijo.

La casa de estudios aseguró en un comunicado que avanza con el SITUAM en el análisis del proyecto de convenio sobre el cumplimiento de Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el cual posibilitaría el fin de la huelga.

José Antonio de los Reyes, secretario general de la UAM, detalló que en la última mesa de negociación se atendieron algunas respuestas del SITUAM sobre las propuestas de la universidad.