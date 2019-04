Sin retraso en cruces aduanales: Guerra

El Secretario de Economía en Coahuila, Jaime Guerra indicó que el tiempo de cruce de mercancía por el estado no registra problemas, al no sobrepasar las 2 horas y media.

Guerra indicó que responsables de la aduana no reportan más de 2 horas y media, mientras que en los cruces de Laredo y Juárez el tiempo de espera es de más de diez horas.

"Nosotros estamos en medio de Laredo y Juarez… (En Coahuila) abren la aduana a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche…Hay coordinación para no afectar y que no se queden los camiones detenidos. Algo importante es que el cruce de ferrocarril en Piedras Negras no tiene afectación, las operaciones son normales", declaró el funcionario estatal.

Jaime Guerra indicó que la mayor afluencia se presenta en Piedras Negras, ya que en Acuña sólo acuden el 10% .

"Vemos que están cambiando para cruzar por Coahuila, porque no hay líneas de transportes varados", dijo el Secretario de Economía en la entidad.

El retraso en el cruce de mercancía, se debe al reacomodo de personal del lado estadounidense. Lo anterior tras destinar el personal de aduanas a migración.

Medios locales informaron que esta semana se asignaron 50 nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a los puentes internacionales de Laredo Texas.

Se prevé que esta acción pueda ayudar a agilizar el cruce de mercancía entre México y Estados Unidos. Así lo ha informado el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

En el caso del estado de Coahuila, se ha indicado que la industria maquiladora no ha sufrido daños. La pérdida de tiempo es posible recuperarlo, dado que es de 2 horas.