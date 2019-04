El chileno Diego Valdés fue autocrítico. Diariamente, pone su mejor esfuerzo para colaborar con los buenos resultados de Santos Laguna, aunque desconoce si eso es suficiente.

"No sé si me ha faltado, yo creo entregado lo máximo de mí personalmente, día a día en los partidos trato de hacer lo mejor. Sí tengo que seguir trabajando, para entregarle al equipo como en general", indicó el mediocampista de los Guerreros, previo al entrenamiento matutino de ayer.

Dejó en claro que no se han dado los resultados, a pesar que venían haciendo partidos muy buenos, pero no les salía el gol o tenían muchas chances de oportunidades, aunque sin concretar en la portería enemiga.

"Pero así es esto, es futbol, hay equipos que generan menos y están siempre peleando los puestos de arriba, eso es lo que uno trabaja día a día, para entregar lo máximo", expresó el andino.

Por otro lado, el sudamericano confesó que a los Guerreros les faltó consistencia en la Liga MX y en la Concachampions "En tener mayor regularidad, porque en los partidos hemos empezado muy bien, enfrentando de buena manera los dos campeonatos que estábamos peleando, no se dieron algunos juegos por algunos puntos".

Aceptó que ellos son los únicos en tener la culpa por el mal paso del equipo, dejando en claro, que los mismos verdiblancos, serán quienes reviertan los resultados.

"No se dieron algunos partidos y no culpamos a nadie, somos los responsables los que entramos al juego y hacemos las cosas. Nosotros tenemos que sacar esto adelante con el trabajo y haciendo las cosas bien en la semana, para que los partidos no se hagan más difíciles".

Ante los Gallos Blancos del Querétaro, será un partido de vida o muerte, aunque también, para poder reivindicarse en la cancha frente a su noble y exigente afición.

"El domingo tenemos una revancha, que en caso de obtener el resultado favorable y teniendo un buen desempeño, podemos seguir demostrando lo que veníamos haciendo anteriormente".

La última ocasión en la que Santos Laguna recibió a Querétaro en el Estadio Corona, fue en la jornada 14 del Torneo Clausura 2018, cotejo que finalizó con victoria albiverde 3-0, con dos anotaciones de Jonathan "Cabecita" Rodríguez y uno más de Djaniny Tavares.

Los emplumados no han marcado gol en sus más recientes cinco visitas al Estadio Corona, incluidas todas las competencias, Liga y Copa MX.

Aseveró que con la llegada de Guillermo Almada al banquillo santista, deben adaptarse lo más pronto posible a su idea futbolística, para de la mano, comenzar a sumar puntos.

"En estos días en los que trabajamos con él (Guillermo Almada), hemos aprendido puntos que quiere demostrar en los partidos, mucha intensidad, despliegue en el juego, así que tenemos que adaptarnos rápidamente a lo que nos pide. La trayectoria que tiene es para ayudarnos mutuamente".

Reiteró que cada técnico tiene su idea futbolística, por lo que es cuestión de acostumbrarse al sistema que tiene el charrúa y plasmarlo inmediatamente en la cancha.

Del incondicional apoyo verdiblanco expresó: "Es verdad que no se han dado los resultados, pero cuando la afición ha estado con nosotros siempre se ha demostrado con estadio lleno, tenemos que regalarles una felicidad el domingo y esperar que sea así para que esté contenta".

Chacón, el elegido

Francisco Chacón Gutiérrez será quien dirija las emociones entre Santos Laguna y Querétaro, el próximo domingo en punto de las 18:06 horas en el Estadio Corona.

El silbante michoacano será asistido en las bandas por Michel Alejandro Morales Morales y José de Jesús Baños Caballero. El cuarto árbitro será Luis Daniel Chávez León.

Será el octavo encuentro que sea el nazareno, aunque en ninguno de los 7 partidos que estuvo a cargo, ni Guerreros ni Gallos Blancos, fueron los protagonistas.