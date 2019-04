Rectifica en pago de estados y municipios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un error en la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, ya que contiene un apartado donde indica que estados y municipios deberán pagar por los costos de la operación del cuerpo de seguridad.

En conferencia de prensa, el mandatario aceptó que el martes se equivocó al negar que los gobiernos locales deberán pagar, por lo que, adelantó, corregirá y quitará ese apartado para que sea el gobierno federal el que asuma todos los costos de la Guardia Nacional.

"Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional, por qué se les iba a cobrar a los estados, a los municipios; yo le dije que no era cierto. Y en efecto, él tiene la razón. El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo. Pero yo le dije que no envié las iniciativas, que no existía eso, pero sí existe", detalló.

"Ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos. Tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca", afirmó el presidente López Obrador.

El pasado lunes, se publicó que, de acuerdo con el artículo 96 en el título sexto de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República, las entidades federativas que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración.