Señalan descuido en la Clínica 16 del IMSS de Torreón

Como "crítica" califican los usuarios del IMSS No. 16 en Torreón la situación del hospital, señalan que las carencias en sus instalaciones y la sobredemanda la han convertido en una clínica a la que incluso es insalubre acudir.

José Mario Gutiérrez acudió durante el miércoles en la mañana a la Clínica No. 16, tuvo que realizar un trámite de afiliación y se enfrentó a una fila larga para dicha gestión, al estar esperando por dos horas y media su turno, tuvo que ir al baño de la planta baja, se encontró con un sanitario sin agua, sin papel y con desechos en pisos y paredes de los cubículos.

"No pude ir a gusto al baño, no puede ser que los tengan así, todos los papeles sucios en el piso, tapado, no hay agua ni para bajarle o lavarse las manos, imagínese toda la suciedad y el olor", señala el hombre de 64 años.

Son pocos los lavabos que se encuentran con agua disponible, algunos ni siquiera están habilitados de forma oficial. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Ante tal situación, El Siglo de Torreón realizó un recorrido en los sanitarios y áreas comunes de las áreas de consulta y atención de cada uno de los pisos, en prácticamente todos los baños se encontraron carencias similares.

Incluso en algunos de los baños ni siquiera se encuentran letreros visibles para identificar si se trata del sanitario de mujeres o el de hombres, en el segundo piso estaba bloqueado de forma temporal el baño de las mujeres.

Al solicitar información a la coordinación de la clínica sobre dicha situación de aseo, se informó que "por el momento no había nadie para aclarar esa situación".

Sin embargo, de forma anónima algunos trabajadores de la misma clínica señalaron que se trata de una situación que "ha empeorado en los últimos meses" y que "difícilmente va a arreglarse".

Indicaron que se trata de afectaciones al servicio derivadas de una "mala planeación" del mismo sistema laboral, ya que se otorgan permisos, vacaciones y descansos sin tomar en cuenta la demanda de usuarios y las necesidades del hospital, en este caso, previo a la temporada de vacaciones que inicia desde este jueves y termina hasta el próximo domingo 21 de abril.

"Pasa con el rol de los médicos, de enfermeros, administrativos, también con intendencia, todos sabemos que dan permisos a diestra y siniestra, pagas y te puedes ir... los que se quedan luego no hacen su trabajo bien, sólo cobran por venir, eso todos lo saben, por eso está así el hospital", señalan los empleados.

Cabe señalar que durante este jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril estarán suspendidos los servicios de consulta, trámites administrativos y zonas de servicio en general del IMSS, solamente se dejará personal de guardia en urgencias y quirófanos, esto para atender los accidentes y situaciones de riesgo que lo ameriten.