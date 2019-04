Realizan operativos en mercados sobre ruedas

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que actualmente se realizan operativos en las casas de empeño con el fin de evitar la venta de objetos de dudosa procedencia, mismo que ha sido extendido a los mercados sobre ruedas.

Gerardo Márquez, titular de la dependencia, informó que se tienen convenios de colaboración con las mismas casas de empeño, no obstante, hasta el momento no se ha concluido el operativo, por lo que no se tiene un estimado de cuántas cuentan o no con las facturas necesarias.