Denuncian por presunta corrupción a regidor independiente en Monclova

Frente a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) el exdiputado federal y hoy regidor independiente César Flores Sosa, fue acusado por presuntos malos manejos y corrupción con los que obtuvo millonarios contratos de Conagua con empresas fantasma.

Los señalamientos los realizó Guadalupe Noriega, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional, quien afirmó que Flores Sosa amasó su fortuna con contratos ilegales y empresas inexistentes que le otorgó el entonces delegado federal de la Comisión Nacional del Agua, el también monclovense Guillermo Barrios.

Barrios fue inhabilitado de la función pública luego que se le detectaron malos manejos en el cargo.

Noriega hizo la denuncia pública al acompañar a Cecilia de Jesús Payán Treviño, exempleada de César Flores Sosa, a quien denunció ante la Comisión de Derechos Humanos por violar sus garantías laborales: le retuvo su última semana de sueldo y se niega a pagarle el finiquito.

La mujer explicó que entró a laborar como empleada doméstica en la residencia del funcionario público municipal, y de allí Flores Sosa la enviaba a trabajar a sus negocios.

La denunciante es la tutora de un nieto y tuvo que enfrentar algunas situaciones legales para conservarlo, lo que la hizo cambiar de horarios de trabajo y cumplir con sus labores en tiempos desfasados, pero con el acuerdo de su patrón. La semana pasada se le suspendió el pago y le indicaron que debería acudir a la Junta de Conciliación donde estaría el abogado del regidor para ver lo de su terminación, pero éste no se presentó.

En la Cuarta Visitaduría de la CDHEC le indicaron que la situación que denunciaba no corresponde a Derechos Humanos porque no se trata de un abuso del gobierno o de alguna dependencia, sino de un particular en una relación laboral entre personas en su calidad de particulares. De todos modos le tomaron la queja y analizarían la situación.

Guadalupe Noriega expuso que hay más abusos de César Flores Sosa, quien creó la Asociación Civil Transparencia Monclova y le cuestionó su moralidad.

“¿Cómo puede acusar de corrupción a funcionarios públicos cuando él se hizo multimillonario con actos de corrupción con dinero del gobierno?” Cuestionó.

Citó como ejemplo de traición a su propia gente la canalización de los recursos federales del ramo 23, en lugar de gestionarlos para Monclova, su cabecera de distrito y su municipio, o a Coahuila, el estado al que representaba como diputado federal, los llevó a Puebla, negándoles el apoyo para el desarrollo a los municipios de su entidad.

Sostuvo que Flores Sosa estaba por ser expulsado del PAN pero el legislador abandonó al partido antes, evitando el escándalo que hubiera supuesto el ser corrido de su partido político.