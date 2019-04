Transparenta AMLO sueldos de funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador transparentó la nómina del Gobierno federal a través del portal https: //nominatransparente.rhnet.gob.mx, en la que se incluye a 1.7 millones de maestros y 1.4 millones de servidores públicos de la Federación.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la nómina incluye a 1.4 millones de personas servidoras públicas de 290 instituciones federales, así como 17 mil "servidores de la nación", es decir, quienes realizan los censos del bienestar para los programas sociales en todo el país.

A través del portal se pueden conocer, solo con el nombre y apellido del funcionario público, cuánto gana -sueldo neto y bruto-, qué dependencia es a la que está asignando y su puesto.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, presentó un video para explicar en qué consiste el portal Nómina Transparente y lo fácil que es utilizarlo.

"Hoy, por ejemplo, es quincena y está la información ya actualizada. Cada quincena, después de cuatro días de que se dé de alta en nuestro servicio del Ruspaf, que es el Registro Único de Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, que está alojado en nuestra Secretaría de la Función Pública, cuatro días después automáticamente se va a actualizar toda esta información de la nómina", sostuvo.

En otro tema, ante el arranque de campañas electorales en algunos estados del país, el presidente López Obrador pidió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no hacerse de la vista gorda ante los fraudes electorales.

"Aprovecho para pedir al fiscal general, con todo respeto, que estén pendientes, que no se hagan de la vista gorda y que no haya fraude electoral. Vamos por elecciones limpias y libres", sostuvo.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que no es jefe del partido Morena y tampoco se meterá en asuntos partidistas. "Partido es una parte y gobierno es para todos. No quiero ser jefe de grupo, de pandilla, de fracción o jefe de partido. Yo soy el representante del Estado mexicano y el Presidente de México. No tengo por qué meterme en asuntos partidistas", expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal advirtió a los candidatos y partidos que participan en elecciones, si incurren en fraudes electorales, utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos, que habrá sanciones, incluso para aquellos que han sido sus compañeros de lucha.

"Ya se acabó el tiempo de reparto de despensas, de frijol con gorgojo. Se tiene que respetar el voto libre de los ciudadanos. Podrán ser compañeros de lucha que vienen con nosotros desde hace mucho, pero si hacen un fraude electoral van a ser castigados y esto corresponde a la Fiscalía general y en particular a la electoral", agregó.

De la misma manera, el mandatario anunció una iniciativa de ley para crear un instituto, "como 'Robín Hood' o 'Chucho el Roto'", para devolver al pueblo lo robado de políticos corruptos y de la delincuencia.

"Que se le devuelva al pueblo todo lo robado, porque no se sabe a dónde va a ese dinero. Va a haber un instituto, un 'Robín Hood' o un 'Chucho el Roto', pero para los corruptos", expresó. También adelantó que en tres años los servicios de salud de México serán similares a los de Suecia, el cual es un sistema que financia el gobierno con recursos públicos.

El mandatario sostuvo que la atención médica y medicamentos serán gratuitos para los mexicanos. "Vamos a tener un servicio de salud como los países nórdicos, Dinamarca y Suecia, o Canadá", aseguró.

Aclaró que no seguirá la anarquía en el sistema de salud y poco a poco va a haber medicamentos y atención gratuita para todos los mexicanos.

En cuanto al tema agrario, el mandatario nacional sostuvo que primero se atenderá a los pequeños productores y campesinos agricultores. "Por el bien de todos, primero los pobres, si no, no podemos ir tranquilos a los templos o a la Iglesia, si olvidamos los mandamientos. Entonces, primero los pobres", externó.

Esto, debido a que los que tienen más recursos, los grandes productores, tienen acceso a créditos. "Ellos, los que tienen más posibilidades, tienen más agarraderas, más forma de salir adelante, capital, tecnología. Es un asunto de humanismo y de racionalidad", sostuvo.

El presidente reiteró que a los productores pequeños -cuyo artículo no rebase las 10 toneladas- les estaban pagando 3 mil pesos por la tonelada de maíz, pero ahora el precio de garantía son 5 mil 600 pesos.