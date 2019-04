Critica Solalinde actitud de Ramos hacia AMLO

El padre Alejandro Solalinde consideró que hubo "agresividad y altanería" en la actitud del periodista y columnista de El Siglo, Jorge Ramos, al preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las cifras de homicidios en lo que va de su gobierno, en la conferencia de prensa del viernes.

A través de su cuenta de Twitter @padresolalinde, el también activista en la defensa de los derechos de los migrantes opinó que "la agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir".

Solalinde aseveró que "la insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio".

Además, cuestionó por qué el periodista, quien es mexicano pero radica en Estados Unidos y ayer acudió a la conferencia de prensa matutina del mandatario federal, no le habló así a los presidentes corruptos anteriores. "La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Por qué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO!", publicó en la red social.

El viernes, el mandatario federal fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre la estadística diaria de homicidios, ante lo cual López Obrador aseveró que se ha controlado la situación y si bien el problema no está resuelto, se han mantenido los niveles o se ha revertido la tendencia en la materia.

Al respecto, varios usuarios de la red social publicaron mensajes a favor y en contra, tanto de Solalinde como de Ramos, entre ellos algunos como: "Me siento halagado por su labor humanitaria y ofendido por todos los gobernantes que hemos tenido. Que alguien cuestione a nuestros políticos con las credenciales de @jorgeramosnews merece todo mi respeto", de @quericomambo. "Su opinión es muy personal, no representa la opinión de la Iglesia Católica... Otros sacerdotes opinan lo contrario... Con todo respeto su comentario no suma; solo resta...", de @PedroFr54805740.

"Al decir #JorgeRamosProvocador se elogia al periodista, porque un periodista provoca la noticia y su causa es la búsqueda de la verdad. Eso es lo difícil y lo que se necesita en una democracia real", opinó Jorge Rosendo en su cuenta de Twitter.

Para Claudia Martínez: "#JorgeRamosProvocador si, es provocador porque sacó de la zona de confort a todos los periodistas y líderes de opinión en #México De alguna manera hizo que ahora dejen de ir changos chayoteros a las mañaneras y asistan personalidades verdaderamente preparadas a hacer su chamba".