Hacen 'limpia' en lista de partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó más de 15 mil inconsistencias en los actuales padrones de los partidos políticos nacionales, entre difuntos, ciudadanos no empadronados o que tienen sus derechos políticos suspendidos por enfrentar procesos penales.

A esos registros se suman 19 mil 186 ciudadanos que de 2014 a 2019 han denunciado a todos los partidos por haberlos afiliado sin su consentimiento, en algunos casos incluso con falsificación de firmas.

Por todas esas anomalías, extraoficialmente se estima que podrían llegar a 4 millones los militantes depurados de los listados partidistas cuando concluya, en enero de 2020, el proceso excepcional de revisión, actualización y sistematización de sus padrones, en curso desde enero pasado.

Reforzará ese programa el uso, a partir del 2 de mayo, de la aplicación para dispositivos móviles creada por el INE, la cual permitirá afiliaciones con uso de celulares o tabletas, lo que impedirá militantes fantasma.

Al término de la limpia se esperan militantes de carne y hueso anotados voluntariamente y que no estén duplicados entre partidos viejos ni de nueva creación, además de que se eliminarán inconsistencias, como difuntos, no empadronados o que ante el Registro Federal de Electores (RFE) intentaron realizar trámites de credencial de elector con documentos apócrifos, caducos o en usurpación de identidad. También saldrán quienes se afiliaron, pero ya no refrendarán su militancia.

Los dos partidos con los listados más grandes, el PRI y el PRD, enfrentan el problema más grave, pues a juzgar por el número de quejas de afiliación forzosa e inconsistencias detectadas por el INE al corte del 14 de enero pasado, habrían inflado sus listados de militantes.

Según el INE, el PRI tenía en enero 51 mil 338 adeptos duplicados y 9 mil 585 inconsistencias en su listado reportado al instituto, el cual registra 6.6 millones de miembros.

Además, 10 mil 134 personas acusaron al tricolor de afiliación indebida. Sólo una parte de esos casos fue resuelta y causó multas al PRI por 6.4 millones de pesos.

Las miles de denuncias pendientes implicarían, sólo para el PRI, 422.2 millones de pesos más, pero gracias al proceso excepcional de depuración de padrones se congelaron todos los procedimientos sancionadores.

Según ese proceso, los partidos "descargarán masivamente" -bajarán del padrón- a miles de quejosos y a militantes en cuyo expediente no hay cédula de afiliación voluntaria, y quedarán a reserva para revisar uno por uno esos casos.

Aparte de eso, el PRI está en revisión de su base de datos, así que visitará a sus afiliados para corroborar su deseo de permanencia.