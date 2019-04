Nadie logrará descarrilar esta campaña: Miguel Barbosa

Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, reiteró su llamado a la reconciliación para lograr una mejor condición social y económica para Puebla.

En gira proselitista por el municipio Tecamachalco, el abanderado por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que “hay muchos intereses que quisieran descarrilar mi actividad, pero no lo van a conseguir".

Todo sea por la reconciliación de Puebla, reconciliar con el trabajo, reconciliar con las propuestas, reconciliar con la unidad de los poblanos, reconciliar para poder crear un entendimiento colectivo entre la autoridad y la sociedad, dijo.

“El tsunami poblano de la Cuarta Transformación nadie lo detiene. En esta campaña nunca me he sentido, tengo a mi esposa y los tengo a ustedes mis amigos", dijo al tiempo que los simpatizantes reunidos en el mitin le coreaban “No estás solo, no estás solo”.

A 14 días del inicio de campañas, a la fecha lleva contabilizados 35 actos multitudinarios y 70 eventos. Además, dijo que nadie trabaja tanto como él, y describió que se levanta temprano, recorre los municipios, tiene mítines, por la noche sostiene reuniones y duerme de madrugada.