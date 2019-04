Apenas empieza el sol de verano a azotar La Laguna, y a la Cuarta Transformación ya le dio por generar "pánico de verano". Nuestros subagentes desmañanados nos informaron entre bostezos de aburrimiento y sueño que durante la mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los ciudadanos de los estados de Sonora y Baja California tendrán a partir de mayo un subsidio adicional en la tarifa de luz, pero más que aplausos para la Comisión Federal de Electricidad y las buenas intenciones del preciso, el anuncio generó dudas. En primer lugar, porque el subsidio es únicamente para dos estados; y en segundo lugar, porque no se entiende si ese subsidio no es el mismo que desde hace muchos años se conoce como subsidio de verano, lo que significaría que al jefazo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se le volvió a caer el sistema, ahora de la información, y no le explicó bien a su jefe que no podía saludar con sombrero ajeno sobre todo después de salir con su domingo siete a los productores de carbón de Coahuila, muy a pesar de las promesas del senador de Morena Armando Guadiana y el superdelegado Reyes Flores sobre la compra del mineral en la entidad. El caso es que muchos ciudadanos se preguntan si no le dará a don Andrés Manuel por seguir empecinado en mandar puras malas ocurrencias, perdón, noticias para La Laguna, como cuando le dio por decir que promovería una cuenca lechera en el sur del país porque le preocupaba mucho la explotación de los mantos acuíferos en nuestra región.

******************************************************************************************************************************** El caso es que mientras la CFE deja sin agua a miles de laguneros en ambos lados del Nazas, bajo el pretexto de que como las empresas municipales que distribuyen el agua no pagan su factura les tiene que cortar la luz y, como de costumbre, las consecuencias paga el ciudadano de a pie, ahora la paraestatal anuncia trato con guante blanco para dos estados del norte; y para evitarse la fatiga de andar explicando lo que el presidente quiso decir, tanto en el tema del subsidio como en el del carbón, de nueva cuenta don Reyes prefirió no atender a los medios y esconderse en lo que bajan las aguas. Bueno, aunque si en Coahuila la 4T cojea, en Durango ya se empieza a parar, al punto que incluso los beneficiarios del programa 68 y más, plantados durante horas en el Gimnasio Municipal Luis L. Vargas de Gómez Palacio, reclamaron a los encargados de la Secretaría del Malestar, perdón, Bienestar, luego de que les informaran que se habían quedado sin dinero y tendrían que esperar su mesada bimestral otro día, la molestia fue porque la mayoría de los adultos mayores se fueron a formar en sillas de ruedas, andadores y algunos con problemas de salud, dicen, que la cosa paso de gis a oscuro, cuando muchos empezaron a gritar que el desorden era tal, que estaban mejor con la anterior administración federal que ya es mucho decir, sin embargo, parece ser que quienes aprovecharon no el desorden en la entrega del programa, sino el momento electoral, fueron algunos líderes proselitistas que aún cobran en la nomina municipal, para trasmitir elocuentes y emotivos mensajes de "ya ven, con el PRI todo era mejor", algo que en lugar de capitalizar la inconformidad de los adultos, termino haciéndolos enojar aún más, con eso de que salieron de Guatemala para pasar a…. ******************************************************************************************************************************** De nueva cuenta la poca cordialidad que existe entre algunas autoridades del estado y el municipio quedó evidenciada esta semana por la tala de dos gigantescas palmas en el centro de Torreón, que se encontraban justo en el trayecto del Teleférico. Resulta que el pasado miércoles se reportó que estaban siendo retiradas dos palmas de unos 30 metros, con más de 40 años de antigüedad. Ante los señalamientos de ecocidio que varios medios y ciudadanos empezaron a señalar, el titular de Medio Ambiente de Torreón, Felipe Vallejo López, deslindó a su jefe don Jorge Zermeño, pero acusó directamente al subdirector del Teleférico, sí, no se asombre, estimado lector, el Teleférico tiene subdirector, Jorge Eduardo Maldonado, quien fuera secretario del ayuntamiento en los dos últimos meses la pasada administración priista de la ciudad. Vallejo López se "lavó las manos" diciendo que tenía información de que las enormes palmas fueron derribadas al considerarse un riesgo, pues obstruían la "vialidad" de las cabinas del Teleférico, pero esta acción no se hizo bajo ninguna solicitud. Ante la acusación, los encargados del transporte turístico se deslindaron y regresaron el dardo a las autoridades municipales, ya que aseguran que en ningún momento se realizó solicitud alguna ni se informó de riesgo de choque entre las cabinas y la palma, e incluso despolvaron las minutas de cada reunión sostenida con el Municipio referente a los trabajos de mantenimiento, donde lo único que se consigna es la solicitud de podar las palmas para evitar situaciones de peligro en tiempos de tolvaneras. Más tarde se subió al barco la regidora y presidenta de la comisión de Servicios Públicos en Torreón, Elizabeth Pérez Alemán, quien pidió a la Contraloría Municipal se investigue a fondo para que aclare la situación cuanto antes y solicitó los nombres de todos los involucrados en la situación, tanto de la dirección de Parques y Jardines como de Bomberos. En lo que la Contraloría encuentra a los responsables para imponerles las sanciones correspondientes, lo que sí es un hecho es que sin importar si hay o no justificación las autoridades se desgastan más tratando de balconearse que de coordinar las acciones que beneficien a los ciudadanos. ******************************************************************************************************************************** Y donde sigue la mata dando es nada menos que en el ayuntamiento de Lerdo, donde el Director de Servicios Públicos, Luis Gerardo Mauricio Núñez, aplicó el refrán "más vale tuerto que ciego", pues nuestros subagentes, disfrazados de nieve Chepo, reportan que tratando de evitar a toda costa pasar a "vivir en el error" ante una posible alternancia en el municipio más verde de La Laguna, decidió jugársela apoyando con recursos municipales no solo al partido tricolor, sino también al de Movimiento Ciudadano para asegurar su continuidad como proveedor del ayuntamiento, donde semana tras semana en la dependencia a su cargo se facturan cantidades groseras con hartos ceros, además de las jugosas obras adjudicadas a sus tres empresas que le dejan altos dividendos, cantidades las cuales divide en dos para repartirlas tanto al Revolucionario Institucional como al Partido Naranja con el fin de verse beneficiado ya sea con melón o con sandía, siendo la gran incógnita si la alcaldesa María Luisa González Achem estará enterada de esta situación o le estará picando los ojos, lo cual suena más razonable, pues nuestros subagentes señalan que la artimaña aplicada por Mauricio Núñez contrasta con los despidos fulminantes aplicados en días anteriores a tres directores de la presidencia municipal por andar apoyando al PRI; ceses que fueron ordenados nada más y nada menos que por el "hijazo de la vidaza" de María Luisa, Samir Rivera González, quien en teoría ocuparía la segunda regiduría en la planilla del candidato por la alcaldía de Lerdo por el partido de Movimiento Ciudadano Felipe Sánchez, por lo que estaremos informando en qué termina todo este entramado en la ciudad jardín.