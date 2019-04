'Tengo mis dudas sobre la Guardia', reconoce nuevo mando

El nuevo mando de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, aceptó que a 24 horas de haber tomado el cargo tiene más dudas acerca de la estrategia de seguridad.

En la rueda de prensa en Palacio Nacional, acompañado de mandos militares, la primera de sólo dos preguntas que dejaron contestar al nuevo jefe de la Guardia Nacional fue si esta corporación estaría "levantando borrachitos".

Con una sonrisa, Rodríguez Bucio respondió: "Espero que no", y dijo que antes de iniciar las preguntas debía advertir algo: "Yo tengo, creo, 24 escasas horas de saber de mi nueva designación. Mi anterior función exigía mi tiempo, mi esfuerzo. De manera, vamos, no estoy totalmente enterado".

Refirió que algunos de los periodistas conocían mejor el desarrollo que lleva hasta ahorita la creación de la Guardia Nacional. "Ayer inicié un proceso de inmersión en mi nueva función y espero que en un tiempo pueda tener ya el conocimiento, [pero ahora] pido su comprensión, pues definitivamente en este momento yo no tendría respuesta", indicó. En una segunda pregunta se le cuestionó si se comprometería en una fecha para dar resultados.

El general, experto en inteligencia, dijo que "la verdad, con 24 horas en el cargo, tengo muchas más dudas, pero estoy seguro de que de inmediato nos sumamos al trabajo que varios equipos de Sedena, Semar y secretaría de seguridad ciudadana han iniciado".

Ante esto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo, tuvieron que intervenir y aclarar que apenas el miércoles por la noche los mandos que ahora son de la Guardia recibieron la invitación para sus nuevos cargos. "Entraremos al relevo en algunas respuestas mis compañeros de gabinete, en este caso el general", declaró. Bucio, personifica la contradicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha colocado a este militar al frente del nuevo cuerpo policial a pesar de que debía tener un carácter civil.

Rechazan alza

Durazo Montaño rechazó un incremento de las muertes violentas en lo que va de la administración del presidente Obrador, como lo muestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Apoyado de gráficas, el mando afirmó que 2018 sigue siendo el año más violento y la tendencia ascendente de homicidios dolosos ha sido ya controlado por el actual gobierno. Reiteró lo que dijo el Presidente sobre haber recibido un país en "ruinas, que desde la época de la Revolución no ha conocido niveles de violencia como lo que hoy padecemos. Y no vamos a ocultar esa realidad". "Esta situación de inseguridad no se generó de un día para otro y sería irresponsable pretender resolverla de un día para otro", justificó. Se publicó que expertos en seguridad estiman que el primer trimestre de 2019 será el más violento del que se tenga registro, con base en una comparación del seguimiento diario de asesinatos con los datos del SESNSP, en los que hay una subestimación de 20 %.

Según el reporte diario de homicidios dolosos del gobierno federal, en los primeros tres meses del año se registraron 7 mil 56 muertes violentas en el país, un promedio de 78 al día. Sin embargo, la cifra podría superar las 8 mil 500 por la estimación de 20 % al alza que ha mostrado el conteo día a día con respecto a los datos mensuales del SESNSP.

Discrepan sobre cifras de homicidio

Durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por las cifras de homicidios en el país. El periodista cuestionó al mandatario sobre que han ido en aumento los asesinatos en el país, por lo que el presidente reviró que todos los días trabaja su gobierno para atender el principal problema de la inseguridad y la violencia.

"Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solo en asuntos graves, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así", dijo. Sin embargo, el periodista Ramos volvió a preguntar que según las propias cifras del gobierno federal, los homicidios van en aumento. Por lo que López Obrador respondió que han controlado la situación y no han aumentado, según sus datos y presentó una lámina que ambos analizaron.

El presidente aclaró que el problema de la inseguridad y la violencia no están resueltos, además tomará algún tiempo los resultados. "Mi compromiso es que van a bajar los delitos. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios", aseguró.

López Obrador aseguró que nunca atentara contra el periodismo, incluso a quienes no revelen fuentes, porque su gobierno no es una dictadura.

Esto, luego de que el periodista Jorge Ramos fuera retenido por el gobierno de Venezuela.