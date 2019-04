Pemex tiene recursos para 'enfrentar' retos, dice Obrador

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa fuerte y tiene recursos suficientes, fortaleza económica, contrario a lo que se ha señalado, para enfrentar los retos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al señalar que si existen adeudos a los proveedores de esta empresa productiva del Estado se les tiene que pagar de inmediato, aseveró que no hay falta de recursos en Pemex, “tan es así que hasta hace unos días pude informar que por primera vez en mucho tiempo no había solicitado deuda como siempre se hacía”.

El mandatario federal destacó que esta empresa, que es de la nación, no del Estado ni menos del gobierno, tiene solvencia económica y sólo “es cosa de ver por qué no se les paga a los proveedores”, por lo que los directivos de Pemex atenderán este tema, aunque él no tiene información de adeudos pendientes.

Agregó que “hay litigios, hay pagos pendientes porque no se hicieron las obras”, pero señaló que si los contratos de construcción de obra o de adquisidores están al corriente “se debe de pagar y Pemex tiene recursos suficientes”.

El Ejecutivo afirmó que ya se está limpiando de corrupción a esta empresa productiva del Estado, “y afortunadamente logramos que no la destruyeran por entero y es tan fuerte que ha resistido todo y más ahora que se le va a proteger”, expresó.

Por otra parte, López Obrador dio a conocer que a partir de mayo habrá un subsidio especial de verano a las tarifas eléctricas en estados del norte del país, principalmente Baja California y Sonora

"Hay una muy buena noticia para los que viven en el norte", dijo el presidente y confirmó que ya se autorizó el subsidio para que a partir de mayo baje la tarifa de esas entidades debido a las altas temperaturas.

En este marco, refrendó que no aumentarán los precios de los combustibles, ni el de la luz en el país.