Mujeres, las que más sufren ciberacoso

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en 2017, el 19.5 % de las mujeres de 18 años y más que tuvieron acceso a internet en Coahuila, fueron víctimas de ciberacoso, mientras que de hombres fue el 18.3 %.

Fue del 29 de mayo al 21 de julio de 2017 que se levantó el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2017, esto con el objetivo de conocer la prevalencia de la situación de ciberacoso vivida y su caracterización entre las personas de 12 a 59 años, usuarias de Internet.

A nivel nacional las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por quienes vivieron ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos con el 40.1 %, ser contactados mediante identidades falsas con 31.4 % y recibir llamadas ofensivas con 27.5 %.

En general en Coahuila el porcentaje de la población que fue víctima de este delito fue del 18.9 por ciento.

Las mujeres están más expuestas a sufrir dos tipos de situaciones: insinuaciones o propuestas sexuales con 30.8%, contra 13.1% de los hombres; y recibir fotos o videos de contenido sexual con un 23.9% versus 14.7 por ciento.

En 58.8% de los casos de ciberacoso no se identifica a las personas acosadoras, mientras que en 41.2% si se logra determinarlo: personas con las que no existe una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista con el 46.4%. Además personas cercanas o en quien se pudiera estar confiando, como son los amigos(as) es del 32.7%, compañeros(as) de clase o trabajo es del 22.8% y con los que tienen o tuvieron vínculos más estrechos como ex parejas o familiares con el 22.3 por ciento.