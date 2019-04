México, segundo país con internet móvil más caro de AL

Entre los países considerados como Centroamérica por la empresa inglesa Cable, México tiene el precio promedio más caro por un gigabyte (GB) de internet móvil. El estudio realizado entre agosto y septiembre de 2018, que contempla paquetes de telefonía móvil que ofrecen 1 GB, señala que Guatemala tiene la banda ancha móvil más barata, con un promedio de 4.53 dólares, y los mexicanos desembolsan 7.38 dólares.

Si se considera toda América Latina, el ranking ubica a México como el segundo más costoso, solamente superado por Bolivia, donde el promedio es de 8.51 dólares. La mayoría de los mexicanos cuenta con servicio de telefonía celular que le ofrece solamente 1 GB.

Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a 2018 revelan que 63.1 % de los usuarios de telefonía móvil recibe 1 GB de internet, 20.5 % dispone de entre 1 y 3 GB, y 16.4 % tiene más de 3 GB.

Al respecto, el IFT dijo que el Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2018 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el cual considera datos a 2017, muestra que México está entre los 10 países del continente con precios más bajos para paquetes de internet móvil en planes de 500 megabytes a 1 GB.

Agrega que, en algunos casos, el cálculo del precio por GB que realiza Cable puede tener incluido el costo por SMS o minutos de telefonía y que, según los parámetros del estudio, "un usuario podría tener un precio promedio menor por GB, pero para acceder a él tendría que realizar un pago inicial mayor, lo cual no necesariamente se ajusta a su poder adquisitivo o a sus patrones de consumo".

Y, ¿para qué sirve 1 GB? Con esa cantidad de datos se pueden enviar un millón 500 mil mensajes de WhatsApp, subir cuatro mil fotos a redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter; mandar 10 mil correos electrónicos, pasar 310 minutos viendo contenido en YouTube o descargar 160 canciones.

Entre 20 % y 40 % de la población con menores ingresos del país destina 5 % de su percepción mensual a servicios móviles, revela el estudio Impuestos a la Conectividad Móvil en América Latina de la firma GSMA.

Datos del IFT indican que los precios de telefonía móvil disminuyeron 43 % entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2018. Entonces, ¿por qué usar internet desde el celular resulta costoso?

Fernando Gutiérrez, director de la División de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey CEM, explica que los operadores tienen un mercado cautivo. "Hay un grupo de personas cautivas que está consumiendo datos y que cada vez necesita más, y ahí está el negocio. No hay planes para quienes no tienen posibilidad de conexión", señala.

Cifras de GSMA a 2017 ubican a México como el segundo país de la región con mayor cantidad de suscriptores, después de Brasil. Para 2025 se espera que en la República 72 % de la población tenga acceso a telefonía móvil y que 76 % cuente con un smartphone.

Además, el consumo de internet móvil crece constantemente. Los latinoamericanos, incluyendo a los mexicanos, consumían 2.5 GB de internet móvil al mes en 2017. En 2020 la cifra crecerá a 6.8 GB y para 2023 será de 15.4 GB. En el país 45 % de las personas no están conectadas pues no hay servicio en su zona o no pueden pagarlo.

"No hay planes para las personas que aún no tienen posibilidad de acceso, lo que sí tuvimos en años anteriores, cuando era muy asequible para las personas adquirir el servicio en prepago o pospago para conectarse a través de un dispositivo móvil. Esto se ha abandonado y los planes no han sido suficientemente atractivos para quienes no tienen acceso", dice Gutiérrez.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dice que el informe de la empresa Cable no es claro; sin embargo, argumenta que las cifras de conectividad de México están infladas porque contabilizan el acceso móvil a internet en redes públicas, escuelas o el trabajo, donde generalmente es gratuito.

"Entonces el consumo de banda ancha móvil, que no tráfico móvil, porque ese sigue creciendo, no llega a dispararse lo suficiente para que las tarifas bajen aún más", afirma.

Otra razón es que México no está haciendo un uso tan intensivo de la banda ancha móvil y, por lo tanto, el precio no cae. "Cada vez más mexicanos se conectan, pero no necesariamente tienen contratado un plan de datos", explica.

Además, no hay una infraestructura suficiente de banda ancha móvil y eso también encarece el precio. Aunque internet es el único servicio de telecomunicaciones que no paga impuestos, forma parte de paquetes de servicios que venden los operadores en los que aplican IVA y también IEPS a los servicios de voz.

El estudio La Economía Móvil en América Latina y el Caribe 2018 realizado por GSMA destaca que "las redes móviles son el principal democratizador del acceso a internet y no deberían sufrir de cargas impositivas".

Los afectados por estas barreras son quienes viven en zonas rurales, mujeres, personas de bajos ingresos y jóvenes. En América Latina el costo por adquirir un celular y acceder a 1 GB de datos por mes representa más de 5 % de los recursos disponibles en todos los grupos de ingresos, contra 1% en Europa y América del Norte.

En países como México, el acceso a las TIC y a internet es considerado un derecho constitucional, detalla el estudio: "Es incompatible que al mismo tiempo pague impuestos como un servicio de lujo. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debería ser reconsiderado".

Un análisis de Deloitte revela que si se elimina el IEPS, el país puede sumar 1.5 millones de nuevas conexiones y aportar 4 mil 500 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB): "Adoptar el servicio de internet móvil más básico representa para 20 % [de la población] más pobre de la región 12 % de sus ingresos mensuales".