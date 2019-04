Anuncia AMLO censo para evitar aviadores en el magisterio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un censo para depurar la nómina y evitar que haya aviadores en el magisterio de Michoacán.

"En el caso de la federalización de la educación vamos a hacer un censo para saber quién es maestro federal, dónde está inscrito, dónde trabaja. Quién es maestro estatal, dónde trabaja, cuál es su escuela, en qué primaria, en qué preescolar. Aviador lo que diga mi dedito (y agita su dedo negativamente)", sentenció.

Se comprometió a que con esa nómina nueva y depurada no le faltarán los sueldos a los maestros, que puntualmente se les pague y que no haya retenciones de salario a los docentes.

"Eso no solo es ilegal, sino pecado social, el que le retiene sueldo a un trabajador", expresó.

Ese plan es parte de la federalización de la educación en Michoacán, explicó el presidente luego de entregar apoyos del programa de bienestar.

En el deportivo de Uruapan, evento al que asistió el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, el mandatario también criticó a aquellos gobernadores que se gastan el dinero destinado al pago de la nómina de los maestros.

"Vamos a poner orden y no es que ya transfiero los recursos a los estados y que el estado vea cómo le hace y después, con todo respeto, vienen algunos gobernadores, no es el caso de Michoacán, diciendo no me alcanza, pues no alcanza porque se les da el dinero y lo utilizan para otras cosas, eso ya no", señaló.

Acusó que algunos "conservadores" quisieran que no cumpliera con sus compromisos, pero "se van a quedar con las ganas porque vamos a cumplir al pueblo, me pueden llamar peje pero no lagarto".

Se comprometió con los maestros que no habrá evaluación punitiva, ni tampoco se van a degradar, ni ofender al magisterio.