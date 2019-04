Presunto skater feminicida se entrega y lo transmite en redes

Mario Sáenz, el skater sospechoso del feminicidio de quien fuera su pareja sentimental, Victoria Pamela Salas, se ha entregado a las autoridades dentro de un centro comercial, un año y medio después del suceso.

“Hola a todos, hoy es el día, me voy a entregar a las autoridades para que se cumplimente la orden de aprehensión en mi contra con puras mentiras. Estamos a sábado 30 de marzo de 2019, y pues no sé cuánto tiempo me van a tener preso, pero voy a comprobar mi inocencia, ya tienen demasiadas pruebas. Todo ha sido un show que me fabricó la Procuraduría de Ciudad de México como culpable de estar en un lugar en el que jamás he estado; me estoy presentando para que se haga justicia y me deslinden de cualquier responsabilidad”, declaró Mario a través de su cuenta de YouTube, momentos antes de entregarse.

En otro de los videos, el popular skateboarder de 29 años, ingresa a un centro comercial acompañado de una mujer, donde conversaba con agentes de seguridad, quienes momentos después lo esposaron.

Por su parte, la procuraduría local confirmó la detención de Sáenz, quien quedó a disposición de un juzgado penal.

Recordamos que fue el 2 de septiembre del 2017 cuando Pamela, después de celebrar su cumpleaños número 24, fue hallada sin vida en un cuarto de hotel en Tlalpan, Ciudad de México.

Su cuerpo fue encontrado con una herida punzocortante en el cuello y bajo un chorro de agua hirviendo en la regadera de la habitación.

La madre de la víctima, Consuelo, dijo que ese día su hija la había llamado para avisarle que estaba bien y con su novio, Mario Sáenz.