Me preocupa que México pague costo de nuevos comisionados: Osorio Chong

"A mí me preocupa que México pague el costo de esta decisión", dijo el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, al hablar sobre los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Al cuestionarlo sobre los nombramientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que la gente designada "no reúne el perfil", y que su elección es un "mal mensaje" de parte de México hacia las inversiones, hacia el mundo y por supuesto, a nivel interno con los propios empresarios.

"Me preocupa que esta decisión verdaderamente nos lastime como país, el mensaje no es el apropiado y pues asumió sus atribuciones, ojalá no tenga consecuencias para el país. No genera confianza, certeza y es un mal mensaje que da el propio Ejecutivo, pero está asumiendo su responsabilidad y está en sus atribuciones. Esperemos que no haya consecuencias al respecto", afirmó.

En entrevista, Osorio Chong refirió que la oposición en el Senado, tiene tiempo para hacer uso de instrumentos legales que puedan detener los nombramientos por el bien del órgano autónomo y del país, además de que al haberlos nombrado hoy mismo, cuento con un lapso de 15 días para poder interponer recursos.

"Un equipo que está trabajando de varios partidos políticos están analizándolos, para no cometer errores legales, pero hay para poder interponer esos recursos. Yo tengo mucha confianza (de que puedan prosperar)", expresó.