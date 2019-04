Firmas falsas en votaciónpara CRE

Desaseo de la mayoría, firmas falsas en un documento oficial y rasgado de vestiduras de morenistas abren paso en el pleno del Senado a la votación de las cuatro ternas de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a sabiendas de que el bloque opositor impedirá la aprobación de los perfiles.

Ha sido el tema imposible durante casi ocho semanas, con momentos de humor involuntario, por las ocurrentes respuestas de candidatos a la CRE, y hoy a la mayoría le urge perder.

Es un día en el que los senadores discuten, friccionan, raspan y golpean el ánimo ajeno, y hacen a un lado el terciopelo de decir "con todo respeto", antes de agredir y desde Morena, Margarita Valdez Martínez sentencia: "Van a tener que aprender a ser minoría".

Se ha dicho que el Congreso es como un circo, pero hoy la comparación resulta insuficiente para dar cuenta de lo que es ese salón de sesiones que tiene ambiente de arena de lucha libre. Hasta "los asesores de la derecha" gritan, abuchean.

El mismo presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), que es como el árbitro, se ve impedido de proseguir en la conducción de la sesión por las voces de senadores que interrumpen.

No hay quien modere a nadie en el uso de palabra y la mayoría impone posponer para este jueves un llamado del PAN a discutir una controversia constitucional contra las cuatro ternas, que tampoco están en el orden del día, pero entran. Los que mandan, mandan. Ello es "ilegal, inmoral, no es ético, es una chicanada", dice Damián Zepeda Vidales.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, mueve sus alfiles y sus peones. Está atento al rejuego del debate. Dante Delgado Rannauro, de una voz sofocada característica, la enciende con un tono enérgico, y le pide a Martí Batres Guadarrama que le "baje dos rayitas a su presidencia". Deplora desaseo en el trabajo político. Manipula el reglamento, le reclama.

Ya estaba la sesión en otros asuntos, y en uno de ellos, Félix Salgado Macedonio (Morena) llama a la "oposición tóxica", y exige que "no me estén fregando", y les dice "payasitos".

Al requerimiento de formularle una pregunta opositora reacciona: "Estoy hablando y cuando hablo se me respeta, no se me interrumpe", y reclama a la oposición "estar en contra de todo lo que hace el Presidente", y dice que en ello los "veo bien divertidos".

Y si no hubo mayoría calificada para los comisionados de la CRE, López Obrador "los va a nombrar, me canso ganso", señala Salgado Macedonio, pleno de satisfacción.