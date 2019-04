'Ilocalizables, 97 mil niños de estancias'

Tras terminar el censo de estancias infantiles, la Secretaría de Bienestar detectó 97 mil 180 niños no localizados registrados, que representan 31.2 % de los 310 mil 617 contabilizados a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria, Ariadna Montiel, dieron a conocer los resultados del censo del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "hubo protestas" por el tema referido, pero el censo arroja datos certeros de cuántos padres de familia y cuántos niños hay en el programa.

"Independientemente del diagnóstico, estamos asumiendo el compromiso de entregar los apoyos, pero de manera directa a las madres y a los padres de familia", insistió, al tiempo que calificó como una mentira que el programa se cancelara.

"Se dijo que las estancias infantiles serían canceladas, cosa que no es cierta, pero una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad, eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler", dijo el mandatario.

Reiteró que uno de los compromisos más importantes de la actual administración federal es eliminar la figura de intermediarios y hacer llegar los recursos directamente a la población, como en el caso de este programa.

El 30 de marzo pasado, cuando aún no concluía el censo, en entrevista la titular de Bienestar dio a conocer que había casi 50 mil niños fantasma con cédulas de estancias infantiles que recibían un subsidio, con un padrón de casi 330 mil niños con el que trabajaba la pasada administración.

La subsecretaria Montiel señaló que con el padrón de enero de 2019 tienen registro de 310 mil 617 niños, de los cuales 203 mil 262 padres de familia, es decir 68.4 %, han aceptado las nuevas condiciones del programa.

"El resto representan 97 mil niños que no localizamos, y hay un catálogo de motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados, principalmente porque los domicilios son inexistentes, las personas no son localizadas en los domicilios registrados".

Entre las irregularidades destacan domicilios de jefas de familia en calles inexistentes, desconocimiento de las personas en las direcciones indicadas, datos de niños que no asistían a la estancia señalada, cambios de domicilio no reportados, registro de personas en un municipio con datos de otro estado y estancias cerradas.

María Luisa Albores indicó que como parte del programa se plantea un apoyo mensual de 800 pesos por niño, que se entregará de manera bimensual, es decir, recibirán mil 600 pesos, pero para este caso entregarán los recursos correspondientes de enero, febrero, marzo y abril, con lo que serán 3 mil 200 pesos que se entregarán a los responsables de los menores.

"Esa dispersión comienza este 4 de abril en los diferentes lugares de la República. En el caso de niños con alguna discapacidad, el monto bimensual es de 3 mil 600, es decir, 7 mil 200 para la entrega de enero, febrero, marzo y abril". En total, el Gobierno destinará para esos cuatro meses 666.7 millones de pesos.

Aseguró que los resultados del censo se enviarán al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a los órganos de transparencia locales, cuidando la protección de datos personales, para que la información pueda ser consultada por los interesados.

La secretaria Albores González precisó que "los cambios en su instrumentación no implican el cierre de estancias infantiles, ya que podrán seguir funcionando, siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen seguridad a los niños".

Por otro lado, a cuatro meses del arranque de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a la fecha más de 13 millones de mexicanos ya son beneficiarios de alguno de los programas sociales de su gobierno.

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México solicitará, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos de cada uno de los niños que forman parte del padrón de estancias infantiles pero que en la realidad no existen.

El diputado local de Acción Nacional, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que es una justificación de parte del gobierno federal que se hayan encontrado más de 97 mil registros de "niños fantasma".

Expresó que el gobierno de la república debe probar sus dichos y justificar plenamente el recorte a las estancias infantiles. Asimismo, debe hacer públicas todas las irregularidades señaladas. "Creemos que es sólo una justificación política para cancelar un programa y por el otro, repartir recursos públicos con fines clientelares; lo que queremos es mantener las estancias infantiles.

"Queremos que se prueben las irregularidades y por eso vamos a solicitar información para conocer si hay este número de 'niños fantasma'.

"Estamos en la defensa de las estancias infantiles y lo que venimos aquí a pedir es esa información, en donde se pruebe efectivamente cuáles son las irregularidades y el programa continúe. Que lo hagan público, no en una declaración 'banquetera', no en una conferencia de prensa, sino en un documento oficial y que pongan nombre por nombre los fantasmas que el Gobierno ha identificado", externó el panista.

Este miércoles por la mañana, el diputado y legisladores nacionales del PAN acudieron a la sede de la Secretaría de Bienestar para manifestarse en contra del recorte presupuestal a las guarderías. Además, estuvieron presentes integrantes del Frente Nacional por la Niñez.

En días pasados el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local informó que el recorte ocasionaría el cierre de algunas estancias y la pérdida de empleo para trabajadoras, además de que afectaría a padres de familia e hijos.

Ante la situación se llevó a cabo una colecta de más de 24 mil firmas de personal de estos recintos en la Ciudad de México que fueron entregadas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que reasigne 200 mil pesos del presupuesto a las 16 alcaldías con el objetivo de que se hagan cargo de la operación de las estancias.

Diputados piden pruebas a Albores

ArrayDiputados federales de la oposición, agrupados en el Frente Nacional por la Niñez para defender las estancias infantiles, pidieron a la Secretaría del Bienestar que transparente las pruebas de que había niños fantasma enlistados en las guarderías que recibían el subsidio de la dependencia.

En una carta, solicitan a la titular de Bienestar, María Luisa Albores, "el instrumento, cédula o listado sobre la verificación de la presunta inexistencia sobre los 50 mil niños y niñas fantasmas" a los que la secretaria hizo mención en la entrevista que publicó el sábado pasado.

"En el entendido de que es de interés hacerlo de manera propositiva y con las convenientes o necesarias medidas para evitar que se borren o mutilen beneficiarios", expone el documento, que firma la exdirectora del programa, Clara Torres.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, la exdirectora del DIF y ahora diputada federal del PRI Laura Barrera Fortoul externó que la carta fue acompañada por diputados del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

El documento además solicita a la secretaría publicar las evidencias para abrogar el programa de estancias infantiles y el mecanismo para entregar el dinero directamente a las madres de familia, como se anunció que lo haría el gobierno.

"En este documento solicitamos la justificación de la metodología de las lamentables decisiones que se han tomado. ¿Cómo se garantizará que los recursos entregados a los padres de familia sean invertidos en la educación de sus hijos?", dijo Barrera Fortoul.