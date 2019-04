Detectan focos amarillos en penales estatales

Tras publicarse el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, fue dado a conocer que Coahuila y Durango se encontraron en focos amarillos en cuanto a las condiciones que presentaron los penales estatales, esto al alcanzar un promedio de apenas el 6.83 y 6.42 respectivamente, en un periodo de siete años

El diagnostico denominado Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria, se basó en una muestra de 131 centros penitenciarios dependientes de gobiernos locales, los cuales representaron el 47.8 % de un total de 274 existentes en el territorio nacional y alrededor del 80 % de la población recluida en estos centros penitenciarios.

En relación a Coahuila, reveló que fue en el año 2011 que obtuvo calificaciones reprobatorias de 5.21 y aunque en el 2011 tuvo una mejoría al alcanzar el 6.0, en el 2012 cayó a 5.17.

Fue a partir del 2014 que obtuvo una calificación de 6.30, en el 2015 una de 7.20, en 2016 con un 7.72 y en el 2017 con 7.74, no obstante, el promedio final alcanzó el 6.83.

En ese sentido Coahuila presentó número de riesgo en el sistema penitenciario, al igual que el estado de Durango.

En relación a Durango, en los siete años no presentó cifras reprobatorias, no obstante, éstas no pasaron de siete.

Informó que en el año 2011 esta entidad obtuvo una calificación de 6.63, en el año 2012 con 6.21, en el 2013 con 6.44, en el 2014 con 6.40, en el 2015 con 6.14, en el 2016 con 6.51 y en el 2017 con 6.62.

No obstante, lo anterior dio a Durango un promedio total de 6.42 en siete años, lo cual representa focos amarillos en el sistema penitenciario.

A nivel nacional y de acuerdo con el promedio de los puntajes de estos diagnósticos de 2013 a 2017, hubo 11 entidades cuyos centros de reclusión tienen una calificación reprobada es decir menor de 6.0. Asimismo, en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2017) hay 10 entidades con esta calificación.

De la unión de ambos conjuntos, resultaron 12 entidades que en el reporte se refieren como entidades con sistema carcelario vulnerable y que representan casi la cuarta parte de la población privada de su libertad.