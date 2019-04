Censo a estancias no localiza a 97 mil niños

Tras terminar el censo de estancias infantiles, la Secretaría del Bienestar detectó 97 mil 180 niños no localizados en dicho programa que representa 31.2% de los 310 mil 617 registrados a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria, Ariadna Montiel, dieron a conocer los resultados del censo.

Montiel dijo que con el padrón de enero de 2019 tienen registro de 310 mil 617 niños y niñas, de los cuales 203 mil 262 padres de familia, es decir el 68.4% han aceptado las nuevas condiciones del programa.

"El resto representan 97 mil niños que no localizamos y hay un catálogo de motivos por los cuales no fueron localizados e incorporados, principalmente porque los domicilios son inexistes, las personas no son localizadas en los domicilios registrados".

Luisa María Albores dijo que como parte del programa se plantea un apoyo mensual de 800 pesos por niño, que se entregará de manera bimensual, es decir, recibirán mil 600 pesos, pero para este caso entregarán los recursos correspondientes de enero, febrero, marzo y abril, serán 3200 pesos que se entregarán a los responsables de los menores.

"Esa dispersión comienza este 4 de abril en los diferentes lugares de la república. En el caso de niños con alguna discapacidad el monto bimensual es de 3 mil 600, es decir, 7 mil 200 para la entrega de enero, febrero, marzo y abril".