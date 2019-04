Ternas a la CRE son elegibles: Senado

El pleno del Senado avaló con 67 votos a favor y 45 en contra el dictamen de elegibilidad de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados del PT y PES.

De esta manera, la próxima sesión los legisladores votarán las ternas mediante cédula, y para su aprobación se requiere de contar con la mayoría calificada; es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes. De no conseguirlo, se notificará al Ejecutivo federal para que sea éste quien los nombre, puesto que al votarse por segunda ocasión se agota el proceso legislativo.

Antes de la discusión, el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó una moción suspendida para evitar que se debatiera y avalara la terna, además de solicitarle al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres (Morena), presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las ternas.

El presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, defendió que las ternas sí eran nuevas y no recicladas como dice la oposición, pues la ley "no dice que deben ser nuevas personas", solo que se mande una nueva propuesta, aunque sean los mismos perfiles, los cuales, mencionó, cumplen con la capacidad ética y profesional.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños, anunció que su bancada iría en contra de las ternas a diferencia de la primera ocasión en la que las respaldó, debido a la actitud "irrespetuosa" de los candidatos, no solo con la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), sino con el Senado, sobre todo cuando se dice que los legisladores no saben. Juan Manuel Fócil, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó que no se pueden avalar a quienes vienen a comparecer por un cargo público de manera "rebelde y retadora", dado que la Cámara de Senadores no es una oficialía de partes; por el contrario, debe tomar decisiones "correctas" y es por eso que no pueden aceptar a quien está buscando el voto sin escuchar.

Con una cartulina con la leyenda: "Ternas recicladas CRE, ¡a la basura!", el senador de MC, Samuel García, calificó como "chicanada presidencial" que el Jefe del Ejecutivo haya mandado a los mismos aspirantes. "Es lo más ilegal e inconstitucional que existe", y refirió que no solo van a presentar controversias constitucionales, pues cooptar un órgano como la CRE "es corrupción aquí y en China", expresó.