Mujer asesinada no denunció a FC

La Secretaría de Seguridad informó que la mujer que fue asesinada en Monclova en días pasados, nunca presentó una denuncia formal contra Fuerza Coahuila, no obstante, sí fue detenida en dos ocasiones.

La semana pasada se dio a conocer que una comerciante, propietaria de dos acreditados puestos de comida, fue asesinada en su casa.

Trascendió que la mujer, de nombre que Cristina Lizeth Aguilera Reyes, en dos ocasiones fue arrestada por posesión de droga por Fuerza Coahuila y recuperó su libertad. Sin embargo, demandó a los agentes que la arrestaron por abuso de autoridad y robo.

José Luis Pliego Corona, secretario de seguridad, confirmó que Cristina había sido detenida en dos ocasiones, pero no se presentó ninguna denuncia contra los elementos.

"Formalmente no hay una sola denuncia ni en Derechos Humanos, ni en la Fiscalía, ni en Secretaría de Seguridad que la víctima haya presentado", dijo.

Sin embargo, comentó que seguirá al pendiente del desarrollo de la investigación.

Aseguró que tras su detención en las dos ocasiones anteriores, fue dejada en libertad ante el esquema jurídico.

Destacó que en relación a los videos con los que cuenta la Fiscalía General del Estado, no se observa la participación de elementos o de unidades de la corporación.

"En los videos que se han presentado no hay ningún vehículo de corporación alguna, e insisto, no sé de dónde sale este punto vinculado a la presentación de quejas previas formalmente, no existen denuncias previas", finalizó el funcionario.