Candidatos de la CRE reprochan a senadores

Los candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora De Energía (CRE), recriminaron a los senadores de oposición, particularmente a la senadora Xóchitl Gálvez, de haberlos "exhibido" y descalificado por la falta de conocimientos en materia energética.

El primero en reprocharle fue Jorge Maya Méndivil, quien anteriormente no supo que era un "CEL (Certificado de Energías Limpias), y que en está ocasión traía un "acordeón", pero que ni así pudo responder a la pregunta ¿cuántos certificados se han otorgado?

"La pregunta que me hizo la senadora Xóchitl, y que causó muchas opiniones hacia mi persona. Cuando comparecí la vez pasada yo tenía una definición pero ahora le responderé (…) yo pude haberme negado a venir por segunda vez para evitarme comentarios que más que lastimarme a mí, lastimó a mi familia, por la forma en que se manejó la participación", externó.

Paola López Chávez no sólo recriminó a la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) de "exhibir" a la gente, sino que hasta le solicitó estudiar antes de hacer preguntas, lo que llevó al presidente de la comisión, el morenista, Armando Guadiana, pedir respeto para las senadoras, "sin alusiones personales para evitar diferencias, más respeto".

Gálvez le reviró a la aspirante que ella "jamás" fue su intención exhibir a alguien, "se exhib3ieron solos, me parece una acusación muy grave, yo jamás subí un tuiter"; hecho que llevó a un intercambio de palabras, y a que López Chávez le pidiera una disculpa a la exalcaldesa de Miguel Hidalgo, "con toda humildad le ofrezco disculpas".

Mientras que Norma Leticia Campos Aragón, le dijo a Xóchitl Gálvez que no se trata de si saben o no la terminología, "lo que no acepto es que se haya presentado al pleno con orejas de burro. Usted no llegó por el voto, usted llegó por dedazo", señaló la candidata a comisionada.

Edmundo Sánchez Aguilar, optó por no contestar las preguntas de los senadores, y terminó su exposición señalando que no tenía nada más que añadir, "no me gusta perder el tiempo".

En entrevista, Sánchez Aguilar apuntó que si bien él no es quién para defenderlos, "no hay a quién irle, porque no sé quién es más burro, si los perfiles o los senadores".