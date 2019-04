Preocupan cierres parciales de fronteras

Como preocupante consideró Claudio Mario Bres Garza, presidente de Piedras Negras, los cierres parciales de los cruces internacionales entre México y Estados Unidos que han venido a trastocar la vida cotidiana en la franja fronteriza; aunque consideró que no puede haber cierre total de la frontera.

"Lo que es muy preocupante, mas que las caravanas en este momento, es los cierres parciales en los cruces internacionales legales, producto de que hay una reducción oficial de la Aduana y Protección Pronteriza; anunciada ya en los cruces internacionales de El Paso con Juárez, de Acuña con de Del Rio, de Eagle Pass con Piedras Negras y de Laredo", dijo Bres Garza.

Refiriéndose a los elementos de la Aduana y Protección fronteriza que están siendo transferidos a otros puntos de la frontera para ayudar a la Patrulla Fronteriza en la oleada normal de migrantes que se esta dando, independientemente de las caravanas.

"Ahorita a las fronteras está llegando un éxodo muy importante de personas, en grupos de dos, de cinco, de 20, de 50, que ya tienen comprometida esta situación y que el gobierno de los Estados Unidos; por una decisión de ellos, están quitando elementos", comentó el funcionario municipal de Piedras Negras.

Ejemplificó dichas decisiones con lo ocurrido en el cruce fronterizo entre Eagle Pass y Piedras Negras, donde el fin de semana fueron enviados al Valle de Texas un total de 30 agentes de aduana; lo que significa 30 elementos menos que pueden estar en casetas de inspección vehicular o comercial.

Precisó que esta situación ya se puede observar en las fronteras de Acuña y Piedras Negras, donde se invierten horas para poder cruzar a Estados Unidos; situación que podría afectar también en el tráfico comercial y ferroviario, siendo esta la segunda frontera con los Estados Unidos más importante en exportaciones e importaciones.

"La frontera no se puede cerrar, primero que quede claro. Lo que se puede es limitar y digo que una frontera no se puede cerrar, porque tú no le puedes negar a los ciudadanos de ese país entrar a su país. Entonces, allí hay una mala conceptualización y un juego político de parte de autoridades de los Estado Unidos a nivel Federal", precisó el presidente.

Insistió en que la frontera no se puede cerrar, pero si se puede estrangular, limitar y eso impactará de forma negativa en el sector comercial de las ciudades a ambos lados del Río Bravo.

Por otra parte, Claudio Mario Bres refirió que en Piedras Negras, los albergues para migrantes están saturados y estableció que la nacionalidad de quienes son atendidos en dichos espacios; son de Cuba, México, Brasil, Honduras y Venezuela, en ese orden.