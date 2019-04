Reforma educativa no llegará al pleno hasta acuerdo con CNTE: Delgado

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó este lunes que haya tres sesiones esta semana y en ninguna se suba al pleno el dictamen de la reforma educativa, hasta que no se logre un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia de prensa el líder de Morena y presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, indicó que la aprobación de la reforma "no corre prisa" y que seguirán anteponiendo el diálogo. "Tendremos sesión ordinaria en esta Cámara, martes, miércoles y jueves, y no hay fecha aún definida para la discusión, análisis y votación de la reforma al artículo 3 constitucional, no tenemos fechas", precisó.

Por medio de en un mensaje anterior el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, dijo que el jueves se pretenderá aprobar la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que ellos acusan de ser "totalmente neoliberal".

Con las modificaciones que se abordarán el jueves se pretende que los ahorros de los trabajadores puedan ser utilizados en fondos de inversión y se pueda invertir "en proyectos de largo plazo de una forma segura y con altos rendimientos".

En ese sentido Sandoval adelantó el voto en contra de su fracción en el pleno, ya que afecta a más de 62 millones de mexicanos que tienen cuentas individuales en sus Afores.