Advierte AMLO a CNTE de medir sus demandas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tener cuidado en sus demandas, pues la ciudadanía dijo, ya es más consciente y está muy politizada.

Afirmó que cuando las causas que se defienden no tienen sustento, cuando ya no hay "racionalidad", entonces, se pierde "credibilidad y autoridad", pues la opinión pública se da cuenta que no hay una causa justa, y se convierten en "rebeldes sin causa", y eso no le conviene a ningún movimiento, "pero eso corresponde a cada quien atenderlo".

López Obrador dijo que en marco de la discusión de la reforma educativa espera que se resuelvan las cosas con diálogo y que prevalezca la razón, pues en su gobierno no "vamos nosotros a utilizar la fuerza, no va a haber represión", y serán respetuosos de la libre manifestación de las ideas, del derecho de manifestación.

"Yo hago un llamado a todos, y de manera especial a los dirigentes de organizaciones sociales, políticas, a que tomen en cuenta de que ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo de México. Es así 'tun, tun', les toco la puerta. Vengo a avisarles que ya hay mucha consciencia ciudadana, como nunca se había visto en México en toda la historia.

"Hay un nivel de conciencia política como nunca. Si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se engaña a la gente, se va a equivocar", asentó.

En conferencia, el mandatario añadió que en todo movimiento y en toda sociedad, siempre hay oposición, la cual es consustancial a la democracia, pues de haber una dictadura no existiría la oposición ni voces discrepantes, porque no se permite el derecho a disentir, pero que en una siempre hay oposición y debe de ser así, debe de haber pluralidad, escucharse todos y respetarse entre todos.

"Yo abono al movimiento magisterial democrático, puedo decir que hay clases, que los maestros dan clases y que no hay escuelas en donde no haya clases, aquí en la ciudad y en otros estados. Si no hay clases en algunas escuelas debe ser un porcentaje muy reducido; o sea, sí hay clases. Yo estoy cumpliendo con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso de que se cancele la reforma educativa", externó.