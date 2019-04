'Seremos inflexibles en arbitraje', dice INE

Para el beneficio del proceso político que hoy vive Puebla se requiere claridad en las causas que llevaron al deceso de la gobernadora Martha Érika Alonso, pero ojalá ese no sea el tema de las campañas, sostuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Señaló en el INE "no dirigimos el debate político ni el tono de la controversia, [en cambio] sí estamos y estaremos vigilantes de que no se rebasen los límites legales" en las campañas, dijo al advertir que el instituto no estará "cruzado de brazos con una veladora encendida esperando que los actores sean responsables", sino que será inflexible en el arbitraje.

Córdova dijo que "probablemente" pudieran enrarecer el clima en la entidad los señalamientos sobre las causas de la muerte de la gobernadora y su esposo, Rafael Moreno, ambos fallecidos el 24 de diciembre al caer el helicóptero en el que viajaban, hecho "que para el beneficio del proceso político supone y requiere que haya mucha claridad para todos de lo que sucedió en su momento".

Pero apeló a la responsabilidad de partidos y actores políticos para evitar que se repita el clima de 2018, caracterizado por la "alta tensión y contexto crispado que es producto de la irresponsabilidad con que se condujeron los actores políticos durante el periodo ordinario".