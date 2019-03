Fallece exalcalde de Chetumal por problemas de salud

A 20 días de haber cumplido 79 años y aquejado de agudos problemas de salud, el expresidente de Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal, Quintana Roo, Hernán Pastrana, falleció esta mañana en un hospital ubicado en Cancún, en donde fue internado de emergencia el 25 de marzo de este año.

"Como un guerrero, siempre joven de edad, acción y corazón. Visionario, aplicando lo aprendido, respetuoso hasta de los adversarios, un caballero de la política. Preocupado siempre por su estado y la tierra que lo vio nacer.

"Nuestro héroe, compañero, maestro, guía, de charlas interminables y consejos, nuestro amado esposo y padre, luchador, todo es insuficiente para corresponder a lo que nos diste, el más amoroso de los hombres con corazón de roble. Trayectoria intachable! descansa en Paz! Gregorio Hernán Pastrana. Pastrana, esposo, padre, abuelo, hombre ejemplar", se lee hoy en su página de Facebook.

El cuerpo del exmunícipe, nacido el 11 de marzo de 1940, será trasladado de Cancún a Chetumal, capital del estado, para ser velado.

En octubre del año pasado, Pastrana Pastrana asumió el cargo al que fue postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Un mes después, desmayó en un evento público, lo que sembró inquietudes sobre su estado de salud.

El 10 de diciembre pidió licencia al cargo por 90 días y, en su lugar, quedó al frente del ayuntamiento el primer regidor, José Luis Murrieta Bautista.

El pasado siete de marzo el edil anunció su separación definitiva del cargo, debido a que no estaba en condiciones de reintegrarse. En su lugar asumió su suplente, Othoniel Segovia Bautista, quien había sido rechazado en octubre de 2018 como propuesta de Pastrana para ocupar el cargo de secretario general del ayuntamiento.

"Soy un hombre que lucha por lo que cree y hoy la vida me llevó a luchar por mi salud. Me retiro para sortear lo que me toca en este momento, confiado en que lograremos recuperar el rumbo de nuestro municipio, convencido de la grandeza de Chetumal, que es su gente", escribió entonces, en sus redes sociales.

Hernán Pastrana había presidido por primera vez el ayuntamiento de Othón P. Blanco en el trienio 1978-1981. Ocupó diversos cargos dentro del gobierno del estado, a lo largo de su trayectoria política y como servidor público.

También fue diputado federal por el único distrito electoral que poseía entonces Quintana Roo, en 1970 y fue senador de la República de 1976 a 1982. Le sobreviven su esposa y sus cinco hijas.