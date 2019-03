Taibo II quiere hacer del FCE una transnacional latinoamericana

Paco Ignacio Taibo II aseguró que su posición personal no es entrar en "esas discusiones", esto al referirse a la petición de perdón que hizo en días pasados el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; y en la que se le preguntó si se siente en medio, pues nació español y se naturalizó mexicano.

"Yo simplemente -digo- mi héroe en lo que se ha dado en llamar la Conquista, es Gonzalo Guerrero, que naufragó en las playas equivocadas. En Yucatán, lo capturaron los mayas y terminó peleando del lado de los indígenas, y esa es mi posición, no tengo ningún conflicto con ella. No me vas a sacar más que eso", señaló el actual director general del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Previo a su participación en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, dijo que él salió de México antes de que se produjera la discusión de tal manera que "no tuvo mucha oportunidad de ver qué es lo que se decía" al respecto de la carta enviada por el presidente de México a la Corona española y reiteró "mi héroe es Gonzalo Guerrero, español que combatió del lado de los mayas".

Paco Taibo comentó que la situación del libros en América Latina en los últimos años han sido muy complicadas, se destruyeron libros y se acabaron editoriales con las dictaduras y los bloqueos comerciales, "se produce un fenómeno de insularización que creo que es común a todos los países en América Latina, de repente dejamos de estar conectados, y dejamos de leernos y poco a poco la posibilidad de leernos estaba vinculada a las transnacionales, a las leyes del mercado y al proyecto neoliberal".

El funcionario afirmó que "cada país se volvió una isla con sus propias palmeras", la solución dijo "es salirnos del encuadre neoliberal por ello, rápidamente se los recomiendo compañeros argentinos, sálganse ya, el liberalismo es una fuerza demoniaca, destruye naciones" y eso generó el aplauso fuerte de los que estaban reunidos escuchando su charla en el Teatro del Libertador.

"Sálganse del proyecto neoliberal, lo hemos vivido en México y no saben lo rico que se siente. Salirse de la lógica del neoliberalismo en materia del mundo del libro e ir hacia la búsqueda de una transnacional latinoamericana que convierta el viejo sueño bolivarista en una nueva realidad porque dijo: 'el libro es el gran elemento vinculante entre países'".

Luego agregó, "vayamos rompiendo la lógica del aislamiento, del desconocimiento y la desinformación de un libro, que opere como cemento construyendo una nueva relación que baja desde Chicago, donde tenemos puestos los pies haciendo mayoría con las comunidades de migrantes hasta la Patagonia, ahí estaremos".

Paco Ignacio Taibo II aseveró que la colección "Vientos del pueblo" llegará a Argentina, con precios entre 20 y 40 pesos argentinos; también reiteró que lo que le gustó de Horacio González es que es un intelectual de izquierda que va a convertir al centro cultural del FCE en Argentina "un centro de debate y discusión".

Dijo que justo en la filial argentina que se encuentra en Buenos Aires han entrado en acción para poner dos niveles del Centro Cultural que no se podían usar por un error de construcción, pero además todavía tiene una deuda de un millón de pesos.

"Estamos resolviendo los problemas, el Fondo se había vuelto una entidad en la Argentina que se dedicaba a hacer especulación inmobiliaria, vendías comprabas, vendías comprabas, el lunes que llegué dije: no volvemos a comprar nada y vendemos todo, somos una editorial, una distribuidora y un centro ideológico-cultural en torno al libro, no podemos estar jugando", señaló.

Dice que la administración anterior compró una casa separa del centro cultural a alto precio que no tiene sentido; y agregó que hay una deuda pero no es tan grave para paliarla en poco tiempo. Y dijo que en la próxima feria del libro van a sacar mil 200 títulos con 70 u 80% de descuento.