Vinculan a proceso a joven que vendía 'packs'

En un evento privado se realizó la continuación de la audiencia inicial contra Fernando (N), presunto responsable de la distribución de packs en Monclova.

El juez penal Hiradier Huerta Rodríguez lo vinculó a proceso y estableció un periodo de seis meses para realizar la investigación.

El juzgador además amonestó al acusado, ya que señaló que se comportó de manera arrogante y majadera durante el juicio, trascendió.

El asesor legal de las cinco denunciantes fue quien solicitó que no se permitiera el acceso de público a la agencia, por la naturaleza de los hechos.

Fernando (N) es acusado de violación de la intimidad, por distribuir fotografías en ropa íntima de jovencitas de la Región Centro del Estado.

El acusado no recibió prisión preventiva porque el delito no se tipifica como grave; el Ministerio Público solicitó que se le aplicara una medida cautelar, y el Juez le aplicó una orden de restricción para que no se aproxime a las denunciantes.

La Fiscalía consideró que reunió todos los elementos necesarios para que el Juzgado vinculara a derecho al imputado.

Por otra parte, hace unos días activista lagunera, Natalia Fernández localizó 93 sitios web que promueven el sexting.